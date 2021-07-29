Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 30,89 puan artarak 1.391,64 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 9,77 puan ve yüzde 0,72 kazançla 1.370,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.370,52, en yüksek 1.393,37 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,27 artışla 1.391,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,73, hizmetler endeksi yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 2,49, teknoloji endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.

91 HİSSE PRİM YAPTI, 8’İ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 40,16 puan ve yüzde 2,75 artarak 1.499,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91’i prim yaptı, 8’i geriledi.

Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D),Türk Hava Yolları, ASELSAN çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN İZLENECEK VERİLER

Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Almanya’da ve Avro Bölgesinde büyüme, ABD’de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 1.400 puanın direnç olarak izleneceğini bildirdi.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.427.784.115 Ereğli Demir Çelik 1.261.108.797 Kardemir (D) 1.016.253.367 Türk Hava Yolları 617.069.122 Aselsan 514.881.590 Sasa Polyester 449.968.468 Şişe Cam 436.792.239 Petkim 412.789.757 Karsan Otomotiv 371.789.603 Yapı ve Kredi Bank. 357.433.458 Koza Altın 329.615.537 Akbank 316.478.395 Tüpraş 308.307.931 Tofaş Oto. Fab. 269.711.388 Arçelik 268.693.964 Koç Holding 218.079.301 Turkcell 181.902.773 Emlak Konut GMYO 174.297.539 İş Bankası (C) 163.667.919 Koza Madencilik 159.604.227

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ereğli Demir Çelik 20,00 18,73 6,78 İpek Doğal Enerji 11,73 11,23 4,45 İhlas Holding 0,57 0,55 3,64 Koza Madencilik 13,76 13,30 3,46 Karsan Otomotiv 4,20 4,07 3,19 Kardemir (D) 7,77 7,53 3,19 Koç Holding 20,60 19,99 3,05 Hektaş 7,87 7,64 3,01 Bim Mağazalar 63,35 61,50 3,01 Arçelik 33,46 32,50 2,95 Aselsan 15,26 14,86 2,69 Netaş Telekom. 19,73 19,23 2,60 Şişe Cam 7,66 7,47 2,54 Koza Altın 106,80 104,20 2,50 Tüpraş 94,10 91,90 2,39 Kordsa Teknik Tekstil 23,52 23,00 2,26 Yapı ve Kredi Bank. 2,31 2,26 2,21 Sabancı Holding 9,46 9,26 2,16 Akbank 5,21 5,10 2,16 Vestel 32,24 31,58 2,09

BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 8 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: