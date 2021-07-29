Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 30,89 puan artarak 1.391,64 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 9,77 puan ve yüzde 0,72 kazançla 1.370,52 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.370,52, en yüksek 1.393,37 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,27 artışla 1.391,64 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,73, hizmetler endeksi yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 2,49, teknoloji endeksi yüzde 1,58 değer kazandı.
91 HİSSE PRİM YAPTI, 8’İ GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 40,16 puan ve yüzde 2,75 artarak 1.499,94 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 91’i prim yaptı, 8’i geriledi.
Garanti BBVA, Ereğli Demir Çelik, Kardemir (D),Türk Hava Yolları, ASELSAN çok işlem gören hisse senetleri oldu.
YARIN İZLENECEK VERİLER
Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Almanya’da ve Avro Bölgesinde büyüme, ABD’de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 seviyesinin destek konumuna geldiğini, 1.400 puanın direnç olarak izleneceğini bildirdi.
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BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.427.784.115
|Ereğli Demir Çelik
|1.261.108.797
|Kardemir (D)
|1.016.253.367
|Türk Hava Yolları
|617.069.122
|Aselsan
|514.881.590
|Sasa Polyester
|449.968.468
|Şişe Cam
|436.792.239
|Petkim
|412.789.757
|Karsan Otomotiv
|371.789.603
|Yapı ve Kredi Bank.
|357.433.458
|Koza Altın
|329.615.537
|Akbank
|316.478.395
|Tüpraş
|308.307.931
|Tofaş Oto. Fab.
|269.711.388
|Arçelik
|268.693.964
|Koç Holding
|218.079.301
|Turkcell
|181.902.773
|Emlak Konut GMYO
|174.297.539
|İş Bankası (C)
|163.667.919
|Koza Madencilik
|159.604.227
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ereğli Demir Çelik
|20,00
|18,73
|6,78
|İpek Doğal Enerji
|11,73
|11,23
|4,45
|İhlas Holding
|0,57
|0,55
|3,64
|Koza Madencilik
|13,76
|13,30
|3,46
|Karsan Otomotiv
|4,20
|4,07
|3,19
|Kardemir (D)
|7,77
|7,53
|3,19
|Koç Holding
|20,60
|19,99
|3,05
|Hektaş
|7,87
|7,64
|3,01
|Bim Mağazalar
|63,35
|61,50
|3,01
|Arçelik
|33,46
|32,50
|2,95
|Aselsan
|15,26
|14,86
|2,69
|Netaş Telekom.
|19,73
|19,23
|2,60
|Şişe Cam
|7,66
|7,47
|2,54
|Koza Altın
|106,80
|104,20
|2,50
|Tüpraş
|94,10
|91,90
|2,39
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,52
|23,00
|2,26
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,31
|2,26
|2,21
|Sabancı Holding
|9,46
|9,26
|2,16
|Akbank
|5,21
|5,10
|2,16
|Vestel
|32,24
|31,58
|2,09
BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN 8 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 8 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|25,10
|25,74
|-2,49
|Borusan Yat. Paz.
|296,40
|302,40
|-1,98
|Kartonsan
|52,70
|53,70
|-1,86
|Fenerbahçe Futbol
|36,20
|36,78
|-1,58
|Aksa Enerji
|12,50
|12,60
|-0,79
|Şok Marketler Ticaret
|11,51
|11,55
|-0,35
|Doğuş Otomotiv
|25,60
|25,68
|-0,31
|Logo Yazılım
|36,72
|36,80
|-0,22
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