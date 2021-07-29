Z kuşağının iş dünyasına dahil olmasıyla pek çok şirkette 4 kuşak bir arada çalışıyor. 4 kuşaklı yönetim kurum kültürünü zenginleştirip şirket performansını pozitif yönde etkiliyor. Peki en gençler hangi şirketlerde?

Şirketlerin çalışan portföyü hızla gençleşiyor. Capital Dergisi’nin (Haziran) toplam 466 bin 569 kişinin çalıştığı 29 büyük grupta yaptığı araştırmaya göre Z kuşağının iş dünyasına dahil olmasıyla pek çok şirkette 4 kuşak bir arada çalışıyor.

Araştırmaya göre;

Z kuşağının işe dahil olmasıyla şirketlerdeki çalışan profilinde büyük değişim var. Artık eskisi gibi değil… Kuşaklar arasındaki yıllar giderek azalırken, farklı kuşakların beklentileri, işe ve hayata bakış açıları da farklılık gösteriyor.

İK yöneticilerine göre baby boomers, X, Y ve Z kuşaklarının bir arada çalışması, kurum kültürünü zenginleştirip organizasyonun performansını pozitif yönde etkiliyor. En önemlisi çeşitlilik, yaratıcılık ve inovasyonu artırıyor.

Bugün iş dünyasında hakim olan kuşak ise 1980-1995 arası doğumlu Y kuşağı. İş dünyasında Y kuşağının çoğunluğu ele geçirdiği görülüyor.

Şirketlerden 1946-1964 arası doğumlu baby boomers ve X kuşaklarının çıkışı sürüyor.

Çalışanlar arasındaki kuşak çatışmasını önlemek için en fazla uygulanan yöntemler arasında mentorluk programları dikkat çekiyor.

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EN GENÇLER HANGİ ŞİRKETTE?