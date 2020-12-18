Borsa rallisini üst üste 7. haftaya taşıdı… Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,64 değer kazanarak günü 1.408,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,95 puan artarken, toplam işlem hacmi 26,4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,16 ve holding endeksi yüzde 0,84 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 3,71 ile orman, kağıt, basım oldu.

RALLİDE ÜST ÜSTE 7. HAFTA

Günü 1.408,32 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.410,32 puanla da rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,74 değer kazanarak rallisini üst üste 7. haftaya taşıdı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,23 puan ve yüzde 0,59 yükselişle 1.560,35 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 63’ü prim yaptı, 34’ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Pegasus, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Turkcell ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ANALİSTLERİN YORUMU NE? *

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları ve ekonomik etkilerine yönelik belirsizliklerin küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmesine neden olduğunu belirterek, BIST 100 endeksinin pozitif ayrıştığına dikkati çekti.

HAFTAYA FAİZ KARARI VAR *

Kovid-19 aşısı ve ekonomiyi destekleme paketlerine ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD’de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.

ANKETTEKİ TAHMİNLER NE? *

TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinde artış olacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin aralık ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 150 baz puan oldu. Geçen ayki toplantıda politika faizi yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilirken, tüm fonlamanın da bu faiz üzerinden yapılacağı kaydedilmişti.

ALTININ ONSU *

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.884,75 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 azalarak 465 bin 500 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,6844 lira, satışta 7,7152 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,7456 lira, satışta 7,7766 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,19’dan, bileşik getirisi de yüzde 14,69’dan gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2245, sterlin/dolar paritesi 1,3485, dolar/yen paritesi de 103,38 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,82 kazançla 52,00 dolardan işlem görüyor.