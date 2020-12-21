Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 25,30 23,00 10,00 Otokar 286,20 260,20 9,99 Çelebi 130,00 118,20 9,98 Halk GMYO 4,60 4,19 9,79 Selçuk Ecza Deposu 15,80 14,75 7,12 ARD Bilişim Teknolojileri 47,70 44,62 6,90 Gözde Girişim 7,76 7,30 6,30 Albaraka Türk 2,05 1,96 4,59 Odaş Elektrik 4,11 3,96 3,79 Netaş Telekomünikasyon 22,20 21,40 3,74 Hektaş 14,98 14,49 3,38 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,90 1,84 3,26 İndeks Bilgisayar 16,75 16,36 2,38 Kerevitaş Gıda 6,74 6,61 1,97 Aksigorta 9,01 8,85 1,81 Pınar Süt 21,24 20,90 1,63 Good-Year 7,86 7,74 1,55 Bim Mağazalar 73,60 72,50 1,52 Logo Yazılım 122,20 120,40 1,50 Koza Altın 80,70 79,60 1,38

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)