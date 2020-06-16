Koronavirüs krizinin etkisiyle nisan ayında hem ihracatta hem de ithalatta büyük düşüş yaşanmıştı. Mayıs ayındaki tablo da aynı çıktı.

DR. ORHAN KARACA

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Ticaret Bakanlığı’nın verilerine göre, mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,9 düşerek 16,9 milyar dolardan yaklaşık 10 milyar dolara indi. Aynı ayda ithalat da geçen yıla göre yüzde 27,7 düşüş gösterdi ve 18,5 milyar dolardan 13,4 milyar dolara geriledi.

İhracatın ithalattan daha fazla düşmesi yüzünden dış ticaret açığındaki artış ise devam etti. Geçen yılın mayıs ayında 1,7 milyar dolar olan dış ticaret açığı, yüzde 104,2’lik artışla, bu yılın aynı ayında 3,4 milyar dolara yükseldi.

Dış ticaretteki bu gelişmeler ikinci çeyrekte ekonomide derin bir küçülme yaşandığına işaret ediyor. İhracattaki düşüş dış talepte, ithalattaki düşüş ise iç talepte büyük bir düşüş olduğunun göstergesini oluşturuyor.

Bunların ikisi de ikinci çeyrekte ekonominin faaliyet hacmini çok aşağılara çekecek gelişmeleri oluşturuyor.

Hem ihracat hem de ithalat düşerken dış ticaret açığında yaşanan büyük artış ise cari işlemler dengesinde bozulmanın devam ettiği anlamına geliyor.

Cari işlemler dengesinde 2018-2019 resesyonu sırasında ortaya çıkan ve bir ara 14 milyar dolara kadar ulaşan yıllık bazdaki fazla mart ayında 1,5 milyar dolara düşmüştü.

Turizmdeki çöküşü de düşünürsek, muhtemelen nisan ayında bu fazla açığa dönüştü. Nisan ayında tekrar ortaya çıkan cari açık mayıs ayında ise büyümeye başladı gibi görünüyor.