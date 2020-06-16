Mart ve nisan aylarında düşüş eğiliminde olan yıllık tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) enflasyonu mayıs ayında yeniden yükseliş gösterdi.

DR. ORHAN KARACA

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Şubat ayında yüzde 12,37 olan yıllık tüketici enflasyonu mart ayında yüzde 11,86’ya ve nisan ayında yüzde 10,94’e inmişti. Mayıs ayında ise yüzde 11,39’a yükseldi.

Enflasyonda mart ve nisan aylarında yaşanan gerileme büyük ölçüde koronavirüs krizinin dünya petrol fiyatlarında getirdiği büyük düşüşün sonucuydu.

Daha ocak ayında 60 doların üzerinde olan dünya petrol fiyatlarının koronavirüs krizinin etkisiyle bir ara 20 doların altına kadar inmesi akaryakıt fiyatlarını düşürerek enflasyonu aşağı çekti.

Bu o kadar kuvvetli bir etkiydi ki aynı dönemde döviz kurlarında yaşanan artışın enflasyonu yükseltici etkisini bile bastırdı. Ancak elbette petrol fiyatlarındaki düşüşün bir sınırı vardı ve o sınıra ulaşıldıktan sonra söz konusu kanaldan enflasyona gelen olumlu katkı sona erdi.

Mayıs ayı verileri döviz kurlarındaki artışın etkisinin baskın çıkmaya başladığını ve böylece de enflasyonun yeniden yükselişe geçtiğini gösteriyor.

Yıllık tüketici enflasyonu, mart ve nisan aylarında yaşanan düşüşle, yılbaşında “mevsim normalleri”ne (son 10 yılın ortalaması) dayanarak çizdiğimiz rotanın biraz altına inmişti.

Ancak mayıs ayında yaşanan yükselişle birlikte o rotaya geri döndü. Bu rota yıl sonu için yüzde 10 dolayında enflasyona işaret ediyor. Ancak koronavirüs krizinin etkileriyle yıl sonuna kadar bu rotada başka değişiklikler de olabilir.