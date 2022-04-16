Uzun bir aranın ardından 2021 Ekim’inde ekranlara dönen ve ortak iki kardeş arasındaki anlaşmazlığın yargıya taşınmasının ardından kayyım atanan Flash TV, 15 Nisan itibarıyla yayın hayatına son verdiğini duyurdu.

Kanaldan yapılan açıklamada, Ömer Ziya Göktuğ’un vefatı sonrası ortakların anlaşmazlığa girdiği ve ulusal yayıncılık lisansının yenilenemeyerek yayınlara son verildiği duyuruldu. 16 Nisan, saat 00.00 itibariyle Flash TV yerini, Flash Haber TV’ye bıraktı. Kanalın açıklaması şöyle:

“Ulusal yayıncılık alanında 1992 yılından bu yana FLASH TV adı ile faaliyet göstermekte olan kuruluşumuz Yönetim kurulu Başkanı ve tek imza yetkilisinin vefatı sebebi ile gerekli yönetim organlarından yoksun kalarak kayyım sürecine girmiştir. Bu süreçte ortakların anlaşmazlığı sebebi ile ulusal yayıncılık lisansı yenilenememiş dolayısı ile yayın hayatına bugün itibari ile son vermek zorunda kalmıştır.

Uzun yıllardır FLASH TV’ye göstermiş olduğunuz ilgi ve destek için sonsuz teşekkürlerimizin kabulünü rica ederiz.”

16 Nisan 00.00 itibariyle kanalın isminin Flash Haber olarak değiştiği görüldü. Kanalın yeni adıyla yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Anayasal haber alma hakkı çerçevesinde, her fikir ve kuruma eşit mesafede, tarafsız ve özgür yayıncılık prensipleri ile dünyada ve ülkemizde gelişen olaylar, şeffaf, yalın ve doğru şekilde artık Flash Haber TV’de.”