Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, şuana kadar 21 artçı meydana geldiğini kaydederek, “Bir hafta-10 gün kadar sürmesi bekleniyor. 6 civarında artçılar bekleyebiliriz” dedi. Özener, bir kişinin ölümüne sebep olan Seferihisar’daki küçük çaplı tsunamiye dikkat çekerek uyardı: Kıyı bölgelerindeyseniz denize bakmak yerine süratle kıyıdan uzaklaşıp yüksek yerlere çıkın

Özener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Depremin büyüklüğünü 6,9 tespit ettik. Yaklaşık derinliği 10-12 km. Sığ bir depremden bahsediyoruz. 30-40 km’lik bir fay kırıldı. Şuana kadar 21 artçı deprem kaydettik. Artçıların da bir hafta-10 gün kadar sürmesi bekleniyor. 6 civarında artçılar bekleyebiliriz.

Ege Bölgesi sismik olarak oldukça etkin bir bölge. Ana karada ve denizde yoğun deprem aktivitesi oluyor.

Bugün de bir tsunami meydana geldi. Depremin 9 dakikasında tsunami uyarısında bulunduk. Sosyal medyada dalgaları ve teknelerin birbirine çarpışını gördünüz. Bizim vatandaşlardan istirhamımız kıyı bölgelerindeyseniz denize bakmak yerine süratle kıyıdan uzaklaşıp yüksek yerlere çıkın.”