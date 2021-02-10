Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, bugün (10 Şubat) yüzde 0,20 değer kazanarak günü 1.547,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,08 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,76 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 1,85 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,30 puan ve yüzde 0,20 yükselişle 1.646,42 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54’ü prim yaptı, 43’ü geriledi. Koza Altın, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Petkim, Garanti Bankası ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, piyasaların ABD’de hayata geçirilmesi planlanan ekonomik destek paketi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasına odaklandığını belirtti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONSU

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.839,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,8 düşüşle 417 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0464 lira, satışta 7,0746 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,0772 lira, satışta 7,1055 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,23’ten, bileşik getirisi de yüzde 14,74’ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2131, sterlin/dolar paritesi 1,3855, dolar/yen paritesi de 104,62 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,25 azalışla 60,81 dolardan işlem görüyor.

BORSA EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE