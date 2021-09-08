Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, üç sektörde büyümeyi sürdüreceklerini açıklayarak, “Mobilya yine bizim ana işimiz olacak, ikinci sırada enerjide ciddi büyüme planlarımız var, bir de inşaatta fırsatları kolluyoruz.” dedi. Doğan, “Planımız 2023’te holdingi halka açmak. Çalışmalara başladık.” diye konuştu.

Mobilya sektörünün önde gelen şirketlerinden Doğanlar Holding, önümüzdeki dönemde ilk sırada mobilya olmak üzere inşaat ve enerjide büyümeyi hedefliyor. 2021 sonu ciro hedeflerinin 3 milyar TL olduğunu anlatan Doğan, “Yüzde 100 büyüme hedefliyoruz” diyor.

2020 sonu cirosu 1,6 milyar TL civarında olan grubun cirosunun 1 milyar TL’si ana işi olan mobilyadan… Mobilya grubu pandeminin de etkisiyle yüzde 65 büyüme elde etmiş durumda. Avrupa’dan Balkanlara her bölgede mobilya satan holding, şimdi Senegal’de bir fabrika kurarak Afika’da BİGA markasıyla yaygınlaşmayı planlıyor. Bir diğer büyük plan ise yıl bitmeden 2 fiziksel mağaza ve e-ticaret yoluyla Amerika pazarına giriş…

İnşaatta pandemi nedeniyle iki yıldır yeni proje yapamayan holding bu alanda yine Afrika bölgesinde 5 ülkeye verdiği lojistik merkezi teklifleri ve yurt içi kentsel dönüşüm projeleriyle atağa kalkmayı planlıyor. Enerjide ise odağını “temiz enerjide büyüme”ye çevirmiş durumda.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, 2021 sonunda enerjide yaklaşık 2,5 kat büyüme hedeflediklerini söylüyor. Şirketin seracılık ve gübre tesislerinde büyüme planları olduğunu belirtiyor.

“Planımız 2023’te holdingi halka açmak. Çalışmalara başladık.” diye konuşan Davut Doğan holdingin yeni dönem planlarını ve gelecek hedeflerini Capital’e anlattı.

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN