Rusya ve Ukrayna geriliminde son durum ne? Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim yeni bir aşamaya geçti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Aslında yaşanan gelişmenin ayak sesleri dün gece gelmeye başlamıştı. Ajanslar 200’den fazla çeşitli askeri teçhizattan oluşan Rus konvoyunun hareketliliğini duyurmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Ukrayna’nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mektup yazarak yardım istediklerini söylemişti.

Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.

Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya’dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, “Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna’nın Nazizm’den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Putin’in Donbas’a özel operasyon, Ukrayna’nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirtti.

RUSYA-UKRAYNA SON DURUM NE?

Peki, Rusya-Ukrayna geriliminde son durum ne? İşte Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan sıcak gelişmeler ve son durum

13:48 Ukrayna askeri yetkililerinin açıklamasında “ 50 ‘Rus işgalcinin’ Luhansk bölgesinde öldürüldüğü” ifadeleri yer aldı.. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan son açıklamaya göre 40 Ukrayna askeri ve 10 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

13:47 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Kramatorsk bölgesinde altıncı bir Rus uçağını düşürüldüğünü iddia etti. Ukrayna daha önce 5 uçak ve 1 helikopterin düşürüldüğünü iddia etmiş, Rus ordusu ise bu iddiaları yalanlamıştı.

13:30 Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus ordusunun Ukrayna’daki Rus operasyonuna katılmadığını söyledi.Sabah saatlerinde Ukrayna devlet sınırının Belarus tarafından desteklenen Rus askeri birlikleri tarafından saldırıya uğradığı yönündeki haberleri gördüğünü belirten Lukaşenko, “Bizim askeri birliklerimiz (Ukrayna’daki) bu operasyonda yer almıyor.” ifadelerini kullandı.

13:20 Litvanya Devlet Başkanı Gitanas Nauseda, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi karşısında olağanüstü hal ilan edeceklerini duyurdu.

13.00 Ukrayna Merkez Bankası, nakit para çekimlerine ve döviz işlemlerine sınırlama getirildi.



Rusya Savunma Bakanlığı: Geri çekilen Ukrayna mevzilerine saldırılmayacak

12:43 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, “Rusya ordusu, karşı saldırıya geçen Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) güçlerine destek veriyor” dedi. Konaşenkov, Ukrayna kentlerine ve sivillerine yönelik saldırı olmadığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna ordusunda silah bırakan birimlerin mevzileri saldırıya tabi değildir.” ifadesi kullanıldı.

ELİ SİLAH TUTAN HERKES ÇAĞRILDI

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, eli silah tutan herkesi ülkesini savunmaya çağırdı. Reznikov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkesinin tam savunma durumuna geçtiğini belirtti. Hazır ve eli silah tutabilen herkesi Bölgesel Savunma Merkezlerine çağıran Reznikov, silah edinmek için pasaportun yeterli olacağını ifade etti.

Reznikov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkesinin tam savunma durumuna geçtiğini belirtti. Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

11.30 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya liderlerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı yaptırım uygulamaya davet etti.



Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesajda, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğünü ve bir anti-Putin koalisyonu kurmaya başladıklarını kaydetti. Dünya liderlerini Putin’e karşı tüm muhtemel yaptırımları uygulamaya, ülkesine askeri yardıma ve Ukrayna hava sahasını Rusya’ya kapatmaya çağırdığını aktaran Zelenskiy, “Hep beraber Ukrayna’yı kurtarmak zorundayız.” ifadesini kullandı.

Zelenskiy, orduya destek için her şeyi yaptıklarını belirterek halkı panik yapmamaya davet etti.

10:27 BBC’nin aktardığı habere göre Ukrayna emniyet birimleri, Odesa’nın dışındaki Podilsk’teki bir askeri üsse yapılan saldırıda, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını aktardı. Aynı saldırıda 19 kişinin kaybolduğu da kaydedildi.

EN 6 ŞEHİRDE PATLAMA SESİ DUYULDU

Rusya’nın Ukrayna’ya operasyon başlattığını duyurmasının ardından bugün Kiev’in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50’den sonra art arda patlamalar yaşandı.Özellikle Kiev’de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çaldı. Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığındı. Rus saldırıları sırasında Kharkiv kentindeki bir apartman kompleksi zarar gördü. En az bir kişinin yaralandığı, ayrıca olay yerinde bir kişinin yerde yattığı görüldü.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya’nın Belarus ve Kırım’dan Ukrayna’ya saldırı başlattığını duyurdu. Açıklamada, Belarus’un desteklediği Rus güçleri tarafından saldırı yapıldığı belirtildi. Sınır birliklerine saldırı gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, Luhansk, Sumi, Harkiv, Çernihiv ve Jitomir şehirlerinde saldırılar olduğu bildirildi.Ayrıca Kırım’dan da saldırı yapıldığı kaydedildi.

Bu arada vatandaşlar para çekmek için ATM’lerin önünde sıra oluşturdu.

SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırı öncesi paylaştığı videoda, “Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.” ifadesini kullandı.Zelenskiy, daha sonra paylaştığı video mesajda, Rusya’nın saldırması nedeniyle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu. Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmaları ve evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

10:10 AB yaptırımları devrede… AB aralarında Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun da yer aldığı, çok sayıda üst düzey yetkiliyi yaptırım listesine aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresindeki kişiler, yaptırım listesinde bulunuyor. Putin’le yakın çalışan ve özel kalem müdürü görevini yürüten Anton Vaino da yaptırım listesinde bulunuyor.

09.30: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik açıklamasını yalanlayarak, ülkedeki hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, “Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi, Rus birliklerine direnç göstermemektedir. Ukrayna hava savunma sistemleri etkisiz hale getirilmiştir.” ifadesine yer verildi.

5 UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ İDDİASI

09.00: Ukrayna ordusu, Luhansk bölgesinde 5 Rus uçağının ve bir Rus helikopterinin düşürüldüğünü duyurdu.

‘Rusya, Belarus ve Kırım’dan saldırı başlattı’

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya’nın Belarus ve Kırım’dan Ukrayna’ya saldırı başlattığını duyurdu.

GECEDEN SABAHA NELER YAŞANDI?

‘Hava savunma sistemleri, askeri hava limanları etkisiz hale getirildi’

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin “yüksek hassasiyetli silahlarla” etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kiev’de büyük patlama sesleri

Putin’in Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuldu. Kiev’in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya’nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

Uçak sesleri duyuldu

Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ukrayna’nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kenti üzerinde savaş jetlerinin sesi duyuluyor.

Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya’nın Ukrayna topraklarına askeri operasyonunu kınadı ve ABD’nin Ukrayna’ya desteğini yineledi.Biden yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin kendisine ulaştığını ve telefon görüşmesinin yeni sona erdiğini belirtti. “Rus askeri kuvvetlerinin gereksiz ve gayrimeşru saldırılarını kınadım” ifadesini kullanan Biden, bugünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı dahil uluslararası alanda yapılacak kınamalar konusunda Zelenskiy’i bilgilendirdiğini aktardı.

Biden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Zelenskiy benden dünya liderlerini, Putin’in alçakça saldırısına açıkça karşı çıkamaya ve Ukrayna halkına destek vermeye çağırmamı istedi. Yarın (bugün) G7 liderleri ile görüşeceğim, ABD ile ortakları ve müttefikleri Rusya’ya ağır yaptırımlar uygulayacak. Ukrayna’ya ve Ukrayna halkına destek ve yardım sağlamayı sürdüreceğiz.”

‘Kendimizi savunacağız’

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ”Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.” dedi.

Zelenskiy ülke çapında sıkıyönetim ilan etti

Zelenskiy, paylaştığı video mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbas’a özel operasyon, Ukrayna’nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirtti. Ülkesinde pek çok şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktaran Zelenskiy, bu nedenle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini ifade etti. Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını söyledi.

”Ukrayna’nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor””

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ”Putin, Ukrayna’ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna’nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin’i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı .” dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres: Bu savaşın bir anlamı yok

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı operasyon için “Bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor.” dedi. Guterres, BM Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya’nın operasyon kararının genel bir savaşa yol açması durumunda tahminlerde bulunmanın zor olduğunu belirten Guterres, ancak çok sayıda insanın öleceğini, yerinden edileceğini ve geleceğe dair umutlarını kaybedeceğini söyledi.

Guterres, “Açık olan şey bunun sonuçları olacaktır. Ve benim için açık olan şu ki, bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor. Eğer durdurulmazsa Avrupa’da büyük acılara sebep olabilir.” dedi.

Savaşın durdurulması için kendi açısından çağrıda bulunabileceğini aktaran Guterres, ancak Güvenlik Konseyi’nin tüzük tarafından bu durumu ele almak için yetkilendirildiğini hatırlattı.

Rusya, Ukrayna ile Belarus sınırında hava sahasını kapattı

Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta başlayan askeri operasyonun ardından Havacı ve Denizcilere Uyarı (NOTAM) yayınladı. NOTAM’da yer alan açıklamada, “Silah ve askeri teçhizat kullanımı nedeniyle sivil uçakların uçuşlarının güvenliğine yönelik yüksek tehdit nedeniyle Rusya’nın Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahası kullanımı geçici olarak durdurulmuştur.” ifadesine yer verildi.

BM’de ABD’den Rusya’ya “sınırlarına geri dön” çağrısı

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya’ya sınırlarına geri dönmesi çağrısında bulundu. Thomas Greenfield, Ukrayna’nın talebi üzerine bu gece New York saati ile 21.30’da acil toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu. Rusya’nın Ukrayna’yı kapsamlı işgalinin yakın olduğunu belirten Thomas Greenfield, “Tehlikeli bir andayız ve tek bir nedenden dolayı, Rusya’dan durmasını istemek için buradayız.” ifadelerini kullandı. ABD Daimi Temsilcisi, Rusya’ya seslenerek, “Sınırlarına geri dön, birliklerini, tanklarını, uçaklarını hangarlarına geri gönderin ve diplomatlarınızı müzakere masasına yollayın.” diye konuştu. Rusya’ya karşı Ukrayna’ya tam destek vermeye devam edeceklerini belirten Thomas Greenfield, “Tarih bize bunu söylüyor, BM’deki bu konseyde ve başkentlerimizde bu tehdide direk karış koymalıyız. Ukrayna halkı bize güveniyor. Onları hayal kırıklığına uğratmayalım.” dedi.