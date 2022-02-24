ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın dün Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri operasyonun ardından Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenledi.

Rus askeri kuvvetlerinin herhangi bir gerekçe ve gereklilik olmaksızın Ukrayna’ya yönelik “zalimce bir saldırıya” giriştiğini belirten Biden, aylardır uyardıkları şekilde Rusya’nın Ukrayna hakkında yalan iddialarda bulunarak operasyonu başlattığını kaydetti. Biden, Putin’in dün akşam Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun toplandığı esnada savaş ilan ettiğini belirterek, “Putin saldırgan. Bu savaşı Putin seçti. Şimdi de kendisi ve ülkesi bunun sonuçlarına katlanacak. Bugün Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları ve ihracat kısıtlamalarını duyuruyorum.” ifadesini kullandı.

ABD’NİN YAPTIRIMLARI



Aralarında ülkenin en büyük ikinci bankası VTB’nin de bulunduğu 4 büyük Rus bankasına yaptırım getireceklerini duyuran Biden, bu bankaların toplamda 1 trilyon dolarlık varlıklarını da dondurduklarını aktardı.

Biden, salı günü yaptığı konuşmada NATO üyelerine güvence vermek için Avrupa’daki bazı kuvvetleri Baltık ülkelerine kaydırdıklarını açıkladığını anımsatarak, Almanya başta olmak üzere Avrupa’ya ek asker göndereceklerini duyurdu.

NATO müttefiklerini de savunmak için ek adımlar attığını kaydeden Biden, NATO’nun yarın 30 üye ülkesiyle bir toplantı düzenleyip atılacak adımları tartışacağını belirtti.

RUSYA İLE ÇATIŞMAYA GİRMEYECEĞİZ

ABD’nin Ukrayna’ya bu yıl 650 milyon dolarlık savunma yardımı yaptığına işaret eden Biden, “Şunu tekrar söylemek istiyorum ki askerlerimiz ve biz Ukrayna’da Rusya ile çatışmaya girmeyeceğiz. Askerlerimiz Avrupa’ya Ukrayna’da çatışmak için değil, NATO müttefiklerimizi korumak için gidiyor.” ifadesini kullandı.

Biden, NATO’nun şu anda nerede ve ne zaman gerek olursa oraya asker gönderme kapasitesi olduğunu belirterek “Şimdi, NATO’nun Rusya’ya karşılığının bir parçası olarak Almanya’ya ek asker gönderilmesini onaylıyorum.” dedi.

“Siber saldırılara yanıt vermeye hazırız”

Rusya’nın ABD’nin özel şirketlerine ve önemli altyapılarına yönelik siber saldırılarının devam ettiğine dikkati çeken Biden, “Biz bu saldırılara yanıt vermeye hazırız. Siber savunmalarını güçlendirmek ve Rusya’nın siber saldırılarına sert yanıt verebilmek için özel sektörle aylardır çalışıyoruz.” ifadesini kullandı.

Biden, dün gece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek ABD’nin ve müttefiklerinin Ukrayna’ya ve halkına desteğini dile getirdiğini aktardı.

Ukrayna halkının 30 yıldır bağımsız olduğunu ve buna yönelik saldırıyı kabul etmeyeceklerini kaydeden Biden, “Şu anda tüm Avrupa ve dünyadaki özgürlük için çok tehlikeli bir andayız. Putin, küresel barışın korunmasına yönelik tüm ilkelere saldırdı. Şimdi tüm dünya Putin ve suçlu ortaklarının gerçek yüzünü görüyor.” ifadesini kullandı.

Biden’dan Putin’e “zorba” nitelemesi

Biden, “Özgürlük, demokrasi, insan onuru gibi güçler korku ve baskı altında daha da güçlenir. Bunlar, Putin ve orduları gibi zorbalar tarafından yenilemez.” diyerek Putin ile görüşme niyetinin olmadığını belirtti.

Yaptırımların herhangi bir şeyi önlemesini kimsenin beklemediğini ifade eden Biden, “Putin Batı’nın bir arada durup durmayacağını test ediyor. Biz bir arada duracağız ve ona ağır bedeller ödeteceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN SOVYETLERİ BİRLİĞİ’Nİ YENİDEN KURMAK İSTİYOR

Biden, Rusya liderini hafife aldığı iddialarını da reddederek Putin’in Sovyetler Birliğini yeniden kurmak istediğini ancak bunun çağın gerçeklerinden uzak olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Biden, Putin’e doğrudan yaptırım uygulamanın masada olduğunu ancak şu anda böyle bir adım atmayacaklarını bildirdi.

“Rusya’nın dolar, avro, sterlin ve yen ile iş yapma kabiliyetini sınırlayacağız”

Yaptırımların Rus ekonomisine hem şimdi hem de zaman içinde ciddi maliyetler getireceğine dikkati çeken Biden, “Bu yaptırımları, Rusya üzerindeki uzun vadeli etkiyi en üst düzeye çıkarmak, ABD ve müttefiklerinin üzerindeki etkiyi en aza indirmek için maksatlı olarak tasarladık.” dedi.

Biden, “Rusya’nın dolar, avro, sterlin ve yen ile iş yapma kabiliyetini sınırlayacağız.” dedi.

Rus ordusunun finansmana erişimini ve büyümesini engelleyeceklerini belirten Biden, Moskova’nın yüksek teknoloji ithalatının yarısından fazlasını keseceklerini aktardı.

Biden, yaptırım kararlarının ruble üzerindeki etkisini gördüklerine dikkati çekerek Rus borsasının ise düşüş gösterdiğini anımsattı.

Yaptırım uygulanan Rus elitleri ve aile üyeleri listesine yeni isimler de ekleneceğini kaydeden Biden, bu tür yaptırımların gelecek günlerde de devam edeceğini söyledi.

“Herhangi bir kesintiye karşı enerji arzını yakından takip ediyoruz”

Petrol fiyatlarındaki artışa da değinen Biden, benzin fiyatlarındaki artışa karşı Amerikalı aileler ve işletmeleri korumak için her aracı kullandıklarını yineledi.

Biden, fiyatları düşürmek için adımlar attıklarını aktararak “Amerikan petrol ve gaz şirketleri fiyatları ve kârlarını artırmak için bu durumdan yararlanmamalı.” uyarısında bulundu.

Herhangi bir kesintiye karşı enerji arzını yakından takip ettiklerini belirten Biden, büyük petrol üreticileri ve tüketicileriyle küresel enerji kaynaklarını güvence altına almaya yönelik koordinasyon halinde olduklarını anlattı.

Biden, koşulların gerektirmesi halinde ilave petrolü kullanıma sunacaklarını ifade etti.

“SWIFT yaptırımı her zaman bir seçenek”

Biden, yaptırımlar arasında Rusya’nın SWIFT sisteminden çıkarılmasına ilişkin bir karar olmaması hakkında bir soru üzerine, “bunun her zaman bir seçenek” olduğunu ancak şu anda Avrupa’nın geri kalanının almak istediği bir pozisyon olmadığını söyledi.

Uygulanan yaptırımların SWIFT’i aştığını vurgulayan Biden, bunları “ağır yaptırımlar” olarak nitelendirdi.