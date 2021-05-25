Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük (15-21 Mayıs haftası) her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 123,88, Ankara’da 123,02, İzmir’de 72,75 oldu.

Bakan Fahrettin Koca, ayrıca “Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız” dedi.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman. Olumlu seyir sürüyor. Birlikte mücadele ile başaracağız. pic.twitter.com/hUTYlF6kzz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 25, 2021

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. pic.twitter.com/Lv2R51Epvz — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 25, 2021

EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.

EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin oldu.

İL İL SIRALAMA