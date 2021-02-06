Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurumlarında 4B’li olarak çalışan sözleşmeli personelin çeşitli sebeplerle kullanamadığı yıllık izinlerini, bir sonraki yılda kullanabileceğini duyurdu.
Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı ile önemli düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan’ın kararı ile 4/B’li (sözleşmeli) kamu personelimiz, 2020 yılındakiler dahil kullanamadıkları yıllık izinlerini bir sonraki yıl da kullanabilecek.
4/B’li çalışanlarımıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/TK6IMJUSpJ
— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) February 5, 2021
2020 yılının yıllık izinlerinin bu yıl da kullanılabileceğinin bilgisini veren Bakan Selçuk, “Böylece COVID-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk” dedi.
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