Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında birinci ve ikinci doz aşı olanların toplam sayısının 10 milyonu geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığının “https://covid19asi.saglik.gov.tr” adresinde yer alan aşılama sayılarına göre, birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 7 milyon 570 bin 595 oldu.

İkinci doz aşıyı yaptıran 2 milyon 442 bin 353 kişiyle toplam aşılanan kişi sayısı 10 milyon 12 bin 948’e ulaştı.

Birinci ve ikinci doz aşılananların toplam sayısı, İstanbul’da 1 milyon 589 bin 160, Ankara’da 823 bin 160, İzmir’de ise 669 bin 449 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün itibarıyla 10 milyon doz aşı yapıldı. Emek veren tüm personelimize teşekkür ederim. Milletimiz en iyisini hak ediyor.” ifadelerini kullandı