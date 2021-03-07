Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan illeri açıkladı. Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımda illerin durumu için şu bilgileri verdi:
Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım.
Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım. pic.twitter.com/ghs0lohTRn
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 7, 2021
Ankara, İstanbul, İzmir:Koronavirüs haritasında dikkat çeken durum
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