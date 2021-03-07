Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan illeri açıkladı. Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımda illerin durumu için şu bilgileri verdi:

Son hafta 100.000 nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım.