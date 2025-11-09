ARA
Ekonomist'te bu hafta (09 - 22 Kasım 2025)

Ekonomist'in bu haftaki (09 - 22 Kasım 2025) konuları şöyle


Ekonomist'te bu hafta (09 - 22 Kasım 2025)

DEVLERİN YEŞİL STRATEJİSİ
PANO
10 İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
“Kadın KOBİ’lerin finansmana erişimini her yıl artırmayı hedefliyoruz”
“Genel müdüre bağlı liderlik rollerinde kadın oranımız yüzde 50”
N. Burak Seyrek, İş Portföy Yönetim Kurulu Başkanı oldu
HSBC Bank’a yeni genel müdür yardımcısı
Esra Erdoğan Şahin, IBS Sigorta’ya katıldı

KAPAK KONUSU
ÖZEL DOSYA
GÖSTERGE
Aylık enflasyonda yukarı gidiş sona erdi mi?
Dış ticaret açığı yüzde 24 arttı
İmalat PMI üç ayın en düşüğünde
İşçi ve işveren masada değil, söylemde birleşti
“Güzellik pazarında fark yaratacağız”
Hem üretim hem satın alma ile büyüyecek
Türkiye’yi 6 ülkenin yönetim üssü yaptı
Giriş bedelsiz büyüme fırsatı
Aile serveti bağımsız ofislere emanet
“Sivil havacılık sektörüne gireceğiz”
Piyasada ‘altın’ sorusu; almalı mı, satmalı mı?

İŞ DÜNYASINDAN
Nobel ailesinin Bakü izleri
Efsane Kasım KOBİ’lerin ticaret hacmini büyütecek
Yurt dışında konut alım iştahı sürecek
“Türkiye, en hızlı büyüyen pazarlarımızdan olacak”
2030 hedefi 70 otele ulaşmak

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Yeni çağın tasarımcıları markalarla köprü kuruyor
’Perakende Akademisi’ ile sektöre katkı planlıyor

GİRİŞİM
Dijitalleşmede kadın imzası
Start up’lara temiz oda altyapısı sunacak

VERGİDE GÜNDEM
2026 bütçe kanun teklifindeki vergi fotoğrafı

BANKNOT

BORSA
Yıl sonuna kadar nasıl bir portföy oluşturulmalı? 
İkinci fabrika için 250 milyon dolar yatırım yapıyor 
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri... 
Yatırımcıya Özel: Garanti BBVA ve Türk Traktör’den en son haberler ve analist tavsiyeleri... 
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri... 
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları... 
Neden düştü? Niçin yükseldi? 
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri... 
Sermaye & Temettü 
Bist-30: Erdemir, Ford ve Pegasus’tan son haberler

