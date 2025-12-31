ARA
"Enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından, çeşitli vergi ve harçların artırılmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'nın, enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Kararı ile çeşitli vergi ve harçların, 2026 için yeniden değerleme oranının yüzde 25,49 yerine, yüzde 18,95 oranında artırılmasına karar verildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım enflasyonu 2026'da yüzde yirminin altına düşürme hedefine maliye politikası tarafından destek sağlama iradesinin somut bir göstergesidir. Para politikası, maliye politikası ve verimlilik eksenli yapısal dönüşümlerden oluşan bütüncül yaklaşım ile enflasyonla kararlı mücadelemizi yeni yılda da sürdüreceğiz."

 

