Yeni yılda ehliyet, pasaport, yurt dışı çıkış harcı ücretleri ne kadar olacak?

Yeni yılla birlikte pasaport ücretleri de değişecek. Buna göre, 6 aylık pasaport 2 bin 806 TL, 1 yıllık 4 bin 101 TL, 2 yıllık 6 bin 698 TL, 3 yıllık 9 bin 516 TL, 3 yıl ve üzeri pasaport ücreti ise 13 bin 410 TL olacak.