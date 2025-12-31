Yeni yılda ehliyet, pasaport, yurt dışı çıkış harcı ücretleri ne kadar olacak?

Vergi ve harçlara yapılacak zamda belirleyici olan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklanmıştı. Ancak, söz konusu oran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yüzde 18,95'e düşürüldü. Karar, Resmi Gazete'de de yayımlandı.
Ehliyet, pasaport, yurt dışı çıkış harcı ücretleri de yeni yılla birlikte belirlenen oranda zamlanacak. Peki, 1 Ocak 2026 itibarıyla ehliyet, pasaport, yurt dışı çıkış harcı ücreti ile IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak?
1 Yeni yılda yurt dışı çıkış harcı ne kadar olacak?
Yeni oranla birlikte yurt dışı çıkış harcı ücreti 1.290 TL olacak. 2025 yılında bu ücret 1000 TL'ydi.
2 2026'da pasaport ücreti ne kadar olacak?
Yeni yılla birlikte pasaport ücretleri de değişecek. Buna göre, 6 aylık pasaport 2 bin 806 TL, 1 yıllık 4 bin 101 TL, 2 yıllık 6 bin 698 TL, 3 yıllık 9 bin 516 TL, 3 yıl ve üzeri pasaport ücreti ise 13 bin 410 TL olacak.
3 Ehliyet ücreti de belli oldu
2026 yılında otomobil, minibüs, kamyonet sürücüleri için kullanılan B sınıfı sürücü belgesi harcı 5.678 TL’den 6 bin 754 TL’ye yükselecek.
A sınıfı sürücü belgesi harcı da 2 bin 240 TL olacak.
4 IMEI kayıt ücreti
Yurt dışından alınan telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için ödenen IMEI kayıt ücreti ise 54 bin 258 lira olacak.