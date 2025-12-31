ARA
Eczaneler bugün ve yarın açık olacak mı?

Yılın son günü ile yeni yılın ilk gününde ilaç temin etmek isteyen vatandaşlar, eczanelerin çalışma durumuna odaklandı. 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde hizmet verilip verilmeyeceği merak ediliyor.


Yılın bitmesine saatler kala ve yeni yıla girilirken eczanelerin çalışma durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 

31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczanelerin açık olup olmadığı araştırılırken, resmi tatil günlerinde devreye giren nöbetçi eczaneler merak ediliyor. 

31 Aralık günü resmi tatil statüsünde değildir. Bu nedenle eczaneler, gün boyunca normal çalışma saatleri içerisinde tam zamanlı olarak hizmet vermeye devam edecektir. Akşam mesai bitiminden sonra ise sistem her zamanki gibi nöbetçi eczane usulüne dönecektir.

1 OCAK ECZANELER AÇIK MI?

1 Ocak, yılın ilk günü ve resmi tatil olduğu için eczaneler kapalı olacaktır. Resmi tatil süresince yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecektir. Acil ilaç ihtiyaçlarınız için bölgenizdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden veya Türk Eczacıları Birliği’nin resmi internet sitelerinden sorgulayabilirsiniz.

