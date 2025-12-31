Eczaneler bugün ve yarın açık olacak mı?

Yılın bitmesine saatler kala ve yeni yıla girilirken eczanelerin çalışma durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

31 Aralık ve 1 Ocak'ta eczanelerin açık olup olmadığı araştırılırken, resmi tatil günlerinde devreye giren nöbetçi eczaneler merak ediliyor.

31 Aralık günü resmi tatil statüsünde değildir. Bu nedenle eczaneler, gün boyunca normal çalışma saatleri içerisinde tam zamanlı olarak hizmet vermeye devam edecektir. Akşam mesai bitiminden sonra ise sistem her zamanki gibi nöbetçi eczane usulüne dönecektir.

1 OCAK ECZANELER AÇIK MI?



1 Ocak, yılın ilk günü ve resmi tatil olduğu için eczaneler kapalı olacaktır. Resmi tatil süresince yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecektir. Acil ilaç ihtiyaçlarınız için bölgenizdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden veya Türk Eczacıları Birliği’nin resmi internet sitelerinden sorgulayabilirsiniz.