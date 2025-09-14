ARA
DOLAR
41,37
0,11%
DOLAR
EURO
48,54
0,11%
EURO
GRAM ALTIN
4845,69
0,36%
GRAM ALTIN
BIST 100
10372,04
-0,10%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Ekonomist'te bu hafta (14 - 27 Eylül 2025)

Ekonomist'in bu haftaki (14 - 27 Eylül 2025) konuları şöyle


Ekonomist'te bu hafta (14 - 27 Eylül 2025)

AKILLI TARIM DEVRİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
Allianz Türkiye’de biri uluslararası üç üst düzey atama
MAPFRE Sigorta’dan tek poliçede çifte sağlık güvencesi
Fibabanka Krediler Genel Müdür Yardımcısı oldu
Anadolu Hayat Emeklilik’ten doğaya 10 bin fidanlık katkı

KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Büyümeden ödün vermeden enflasyonu yenebilir miyiz?
Yeni OVP’deki hedefler tutarlı mı?
Dış ticarette durgunluk sürüyor
Dalgalı piyasada risklerden nasıl korunmalı?
“Sanayide durum görünenden daha kötü”
İhracat atağıyla ciroda 5 milyar TL hedefi koydu
Doğrudan satışla büyüdü mağaza atağına kalktı
Dijitalleşen iş piyasasını ‘hayalet ilanlar’ sardı
Gayrimenkul sertifikası neden hayal kırıklığı oldu?
“1,2 milyar dolarlık üç projeye başladık”
Türkiye esansta Doğu’nun ‘Grasse’i olma yolunda

İŞ DÜNYASINDAN
Türkiye tekstil sektöründen vazgeçebilir mi?
Tanzanya, iş dünyası için önemli potansiyel
Dijitalleşme stratejik sıçrama noktası oldu
Promosyonda hedef 10 milyar dolar
Drone filosunu büyütüyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Teknoloji sahnesinde kadın liderliği yükseliyor
21 yıldır kız çocuklarının eğitimine destek oluyor

GİRİŞİM
Yerli fintek girişimi globalde büyüyecek
Türkiye yatırımda 1 milyar dolara koşuyor
Bilişim Vadisi start up’ları yükselişte

VERGİDE GÜNDEM
2026-2028 OVP vergi politika öncelikleri

BORSA
“750 milyon dolar yatırımla yeşil fabrika kuruyoruz”
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Vakıfbank ve Türk Telekom’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Bist-30: Akbank, Aselsan ve Tofaş’tan son haberler

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL