Ekonomist'te bu hafta (31 Ağustos - 13 Eylül 2025)

SONBAHAR PORTFÖYÜ NASIL OLMALI?
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
MORTGAGE MARKET
FİNANS KORİDORU
“MARS’ı global ölçekte bir ‘TechFin’e dönüştürmeyi hedefliyoruz”
Yapı Kredi Portföy’den fon seçiminde dijital destek
“2021’den bu yana 532 milyar TL sürdürülebilir finansman sağladık”
“Sigorta sektörü yapay zekâ, iklim değişikliği ve insurtech’e odaklanmalı”
Yeni bir portföy yönetim şirketi geliyor
KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
KKM deneyiminin bize öğrettikleri
Kapasite kullanımı 5 yılın dibinde
Enflasyon beklentisi geriliyor
Okul çantasının maliyeti üç yılda yüzde 88 arttı
“İhracat kapasitemizi daha da artıracağız”
AR-GE yatırımlarıyla küresel pazara çıkacak
Gürok, Avoya markasıyla mineralli suda büyüyecek
Lüks projelerin yeni üssü: Urla-Çeşme-Alaçatı
Yapay zekada ‘ajan’ çağı başlıyor
“Yunanistan’da otel açmayı planlıyoruz”
PANORAMA
Dalkavukların trajikomik hikayeleri
Bu fotoğraf 50 yılın özeti
İŞ DÜNYASINDAN
Deneyimini yurt dışına taşıyacak
Palandöken’de üçüncü otelini yapacak
“Sanayici bedel ödüyor”
60 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor
İkiz dönüşüme 40 milyon lira destek
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Asırlık markaların dönüşüm yolculuğu
Başarının anahtarı “İş’te Eşitlilik”
GİRİŞİM
Araç kiralamada franchise fırsatı
Kadın girişimcilere stratejik destek
Decacorn Angels’dan Winfluencer’e yatırım
ÖZEL DOSYA
İşlemsiz ve dijital tarım geleceğe yön veriyor
VERGİDE GÜNDEM
Kısmi KDV tevkifatı kapsamındaki hizmetler
BORSA
25 kurumun portföyünde hangi hisseler var?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Yapı Kredi Bankası ve Akçansa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Bist-30: THY, Pegasus ve Astor’dan son haberler