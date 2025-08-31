Ekonomist'te bu hafta (31 Ağustos - 13 Eylül 2025)

SONBAHAR PORTFÖYÜ NASIL OLMALI?

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

MORTGAGE MARKET

FİNANS KORİDORU

“MARS’ı global ölçekte bir ‘TechFin’e dönüştürmeyi hedefliyoruz”

Yapı Kredi Portföy’den fon seçiminde dijital destek

“2021’den bu yana 532 milyar TL sürdürülebilir finansman sağladık”

“Sigorta sektörü yapay zekâ, iklim değişikliği ve insurtech’e odaklanmalı”

Yeni bir portföy yönetim şirketi geliyor

KAPAK KONUSU

GÖSTERGE

KKM deneyiminin bize öğrettikleri

Kapasite kullanımı 5 yılın dibinde

Enflasyon beklentisi geriliyor

Okul çantasının maliyeti üç yılda yüzde 88 arttı

“İhracat kapasitemizi daha da artıracağız”

AR-GE yatırımlarıyla küresel pazara çıkacak

Gürok, Avoya markasıyla mineralli suda büyüyecek

Lüks projelerin yeni üssü: Urla-Çeşme-Alaçatı

Yapay zekada ‘ajan’ çağı başlıyor

“Yunanistan’da otel açmayı planlıyoruz”

PANORAMA

Dalkavukların trajikomik hikayeleri

Bu fotoğraf 50 yılın özeti

İŞ DÜNYASINDAN

Deneyimini yurt dışına taşıyacak

Palandöken’de üçüncü otelini yapacak

“Sanayici bedel ödüyor”

60 milyon dolarlık yatırıma hazırlanıyor

İkiz dönüşüme 40 milyon lira destek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Asırlık markaların dönüşüm yolculuğu

Başarının anahtarı “İş’te Eşitlilik”

GİRİŞİM

Araç kiralamada franchise fırsatı

Kadın girişimcilere stratejik destek

Decacorn Angels’dan Winfluencer’e yatırım

ÖZEL DOSYA

İşlemsiz ve dijital tarım geleceğe yön veriyor

VERGİDE GÜNDEM

Kısmi KDV tevkifatı kapsamındaki hizmetler

BORSA

25 kurumun portföyünde hangi hisseler var?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

Yatırımcıya Özel: Yapı Kredi Bankası ve Akçansa’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü

Bist-30: THY, Pegasus ve Astor’dan son haberler