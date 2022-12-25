Ekonomist’te Bu Hafta

İKİNCİ YÜZYILIN ROTASI
PANO
ETKİNLİK
Genç CEO’lar ödüllerini aldı
MAKRO GÖSTERGELER
2023’te ekonominin rotası ne olacak?
NGN, sürdürülebilir büyümeye odaklanıyor
CEO ANKET
2023’ün ana gündemi seçimler
İş dünyası liderlerinin 2023 öngörüleri
“Seçim ekonomisi uygulamayacağız”
“Kalıcı bir cari fazla hedefliyoruz”
“2023’te ekonomide reformlara odaklanmalıyız”
“2023 için net tablo çizmek kolay değil”
“İhracatta en büyük risk Avrupa’daki durgunluk”
“İyi tasarlanmış bir ekonomi politikasına ihtiyaç var”
“Yeşil ve dijital dönüşüm yegâne fırsatımız”
“Sanayi ve ihracat büyümeyi destekleyecek”
Cumhuriyet ekonomisi 100 yaşında
PERAKENDE
Sektörün gündeminde enflasyon var
GAYRİMENKUL
Gayrimenkul ve inşaat teknolojiyle büyüyecek
TURİZM
Turizmde strateji: “Her pazar ana pazar”
TELEKOM
Dijital dönüşüm büyümeyi tetikliyor
İK
2023 gündemi ‘yetenek kıtlığı’ olacak
PAZARLAMA
2023 modern pazarlamanın yılı olacak
GİRİŞİM
Girişimcilik ekosisteminde yeni fırsatlar bekleniyor
GIDA
Fiyat artışları devam edecek
OTOMOTİV
Tam toparlanma 2024’ü bulacak
KİMYA
İhracatın lokomotifi oldu
HAZIR GİYİM
İhracatta tedirginliğe rağmen hedef yükseldi
ENERJİ
Büyüme yine yenilebilir enerjiden gelecek
DEMİR-ÇELİK
2023’te sektör mevcudu korumaya odaklanacak
BANKACILIK
Gündem sürdürülebilirlik ve dijital yatırımlar olacak
İŞ DÜNYASINDAN
İzmir İktisat Kongresi 100’üncü yılında aynı yerde
Enerji depolamada
iş birliğine gidecek Şehir hastanesi
ihalelerine girecek
Üretimini ikiye katlayacak
Batarya pazarında yerli oyuncu
VERGİDE GÜNDEM
Yeni yılda yeni vergi: “Konaklama vergisi”
ÖZEL DOSYA
Şirketlerin 2023 projeksiyonu
BORSA
Borsada yükseliş trendi sürecek mi?
138 Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
YATIRIMCIYA ÖZEL
T.Şişecam ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım,
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...