Ekonomist’te Bu Hafta

İKİNCİ YÜZYILIN ROTASI

PANO

ETKİNLİK

Genç CEO’lar ödüllerini aldı

MAKRO GÖSTERGELER

2023’te ekonominin rotası ne olacak?

NGN, sürdürülebilir büyümeye odaklanıyor

CEO ANKET

2023’ün ana gündemi seçimler



İş dünyası liderlerinin 2023 öngörüleri

“Seçim ekonomisi uygulamayacağız”

“Kalıcı bir cari fazla hedefliyoruz”

“2023’te ekonomide reformlara odaklanmalıyız”

“2023 için net tablo çizmek kolay değil”

“İhracatta en büyük risk Avrupa’daki durgunluk”

“İyi tasarlanmış bir ekonomi politikasına ihtiyaç var”

“Yeşil ve dijital dönüşüm yegâne fırsatımız”

“Sanayi ve ihracat büyümeyi destekleyecek”

Cumhuriyet ekonomisi 100 yaşında

PERAKENDE

Sektörün gündeminde enflasyon var

GAYRİMENKUL

Gayrimenkul ve inşaat teknolojiyle büyüyecek

TURİZM

Turizmde strateji: “Her pazar ana pazar”

TELEKOM

Dijital dönüşüm büyümeyi tetikliyor

İK

2023 gündemi ‘yetenek kıtlığı’ olacak

PAZARLAMA

2023 modern pazarlamanın yılı olacak

GİRİŞİM

Girişimcilik ekosisteminde yeni fırsatlar bekleniyor

GIDA

Fiyat artışları devam edecek

OTOMOTİV

Tam toparlanma 2024’ü bulacak

KİMYA

İhracatın lokomotifi oldu

HAZIR GİYİM

İhracatta tedirginliğe rağmen hedef yükseldi

ENERJİ

Büyüme yine yenilebilir enerjiden gelecek

DEMİR-ÇELİK

2023’te sektör mevcudu korumaya odaklanacak

BANKACILIK

Gündem sürdürülebilirlik ve dijital yatırımlar olacak

İŞ DÜNYASINDAN

İzmir İktisat Kongresi 100’üncü yılında aynı yerde

Enerji depolamada

iş birliğine gidecek Şehir hastanesi

ihalelerine girecek

Üretimini ikiye katlayacak

Batarya pazarında yerli oyuncu

VERGİDE GÜNDEM

Yeni yılda yeni vergi: “Konaklama vergisi”

ÖZEL DOSYA

Şirketlerin 2023 projeksiyonu

BORSA

Borsada yükseliş trendi sürecek mi?

138 Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL



T.Şişecam ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Teknik Analiz

Şirketlerin alım,

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...