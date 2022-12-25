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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

25 Aralık 2022 | 10:10
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Ekonomist’te Bu Hafta

İKİNCİ YÜZYILIN ROTASI
PANO
ETKİNLİK
Genç CEO’lar ödüllerini aldı
MAKRO GÖSTERGELER
2023’te ekonominin rotası ne olacak?
NGN, sürdürülebilir büyümeye odaklanıyor
CEO ANKET
2023’ün ana gündemi seçimler


İş dünyası liderlerinin 2023 öngörüleri
“Seçim ekonomisi uygulamayacağız”
“Kalıcı bir cari fazla hedefliyoruz”
“2023’te ekonomide reformlara odaklanmalıyız”
“2023 için net tablo çizmek kolay değil”
“İhracatta en büyük risk Avrupa’daki durgunluk”
“İyi tasarlanmış bir ekonomi politikasına ihtiyaç var”
“Yeşil ve dijital dönüşüm yegâne fırsatımız”
“Sanayi ve ihracat büyümeyi destekleyecek”
Cumhuriyet ekonomisi 100 yaşında

PERAKENDE 
Sektörün gündeminde enflasyon var

GAYRİMENKUL
Gayrimenkul ve inşaat teknolojiyle büyüyecek

TURİZM
Turizmde strateji: “Her pazar ana pazar”

TELEKOM 
Dijital dönüşüm büyümeyi tetikliyor

İK 
2023 gündemi ‘yetenek kıtlığı’ olacak

PAZARLAMA
2023 modern pazarlamanın yılı olacak

GİRİŞİM 
Girişimcilik ekosisteminde yeni fırsatlar bekleniyor

GIDA 
Fiyat artışları devam edecek

OTOMOTİV 
Tam toparlanma 2024’ü bulacak

KİMYA 
İhracatın lokomotifi oldu

HAZIR GİYİM 
İhracatta tedirginliğe rağmen hedef yükseldi

ENERJİ 
Büyüme yine yenilebilir enerjiden gelecek

DEMİR-ÇELİK
2023’te sektör mevcudu korumaya odaklanacak

BANKACILIK
Gündem sürdürülebilirlik ve dijital yatırımlar olacak

İŞ DÜNYASINDAN
İzmir İktisat Kongresi 100’üncü yılında aynı yerde
Enerji depolamada
iş birliğine gidecek Şehir hastanesi
ihalelerine girecek
Üretimini ikiye katlayacak
Batarya pazarında yerli oyuncu

VERGİDE GÜNDEM
Yeni yılda yeni vergi: “Konaklama vergisi”

ÖZEL DOSYA
Şirketlerin 2023 projeksiyonu

BORSA
Borsada yükseliş trendi sürecek mi?
138 Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL


T.Şişecam ve Vakıfbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım,
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

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