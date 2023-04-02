Ekonomist’te Bu Hafta

PİYASALARDA SEÇİM SENARYOLARI

PANO

MORTGAGE

Kentsel dönüşümde süreç nasıl işliyor?

Hataların tekrarlanmaması için denetim şart

Yabancı yatırımcı ne istiyor?

İŞ'TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

"Kredi süreçlerimizde sürdürülebilirlik ilkelerini gözetiyoruz"

Birleşik Ödeme'den United Payment'a

GÖSTERGE

Seçim öncesi son faiz indirimi olur mu?

İmalat sanayi yavaşlıyor

2022'de işsiz sayısı 337 bin azalmış

Reel kesim güveninde artış



"Mısır'a doğrudan yatırımlar hızlandı

"İstanbul'da dönüşümün anahtarı 750 bin boş konut"

Merko, paketi küçülterek büyüyecek

Depolamaya 40 milyon dolarlık yatırım yapacak

Çiftçi desteklenmezse ucuz et hayal olur

Trabzonlu Taç ihracatla büyüyecek

‘Tek lider’ yerine Eş-CEO’lar geliyor

“2025’te Türkiye’de 150 otele ulaşacağız”

Depremzedeler için sosyal girişim atağı

İŞ DÜNYASINDAN

Dönüşüme 20 milyar TL'lik yatırım yaptı

Norveç'te üretilen Türk markası

Depremzede üreticilere e-ihracat fırsat

AVM'lerden yerel üreticiye destek

Mağazalarını yenileyecek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

‘Sürdürülebilir turizm’ ile yerel kalkınmaya katkı

Odağında kadın istihdamı ve çocukların eğitimi var

GİRİŞİM

İkinci el araçta bayilik fırsatı n Türk girişimini satın aldı

ÖZEL DOSYA

Leasing sektörünün 2023 vizyonu

VERGİDE GÜNDEM

Deprem vergisinde (ek) değişiklik neden şart?

PİYASA

Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Türkiye İş Bankası ve Şok Marketler’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30 82 Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi... 98 Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...