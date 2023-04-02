Ekonomist’te Bu Hafta

PİYASALARDA SEÇİM SENARYOLARI
PANO
MORTGAGE
Kentsel dönüşümde süreç nasıl işliyor?
Hataların tekrarlanmaması için denetim şart
Yabancı yatırımcı ne istiyor?
İŞ'TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
"Kredi süreçlerimizde sürdürülebilirlik ilkelerini gözetiyoruz"
Birleşik Ödeme'den United Payment'a
GÖSTERGE
Seçim öncesi son faiz indirimi olur mu?
İmalat sanayi yavaşlıyor
2022'de işsiz sayısı 337 bin azalmış
Reel kesim güveninde artış
"Mısır'a doğrudan yatırımlar hızlandı
"İstanbul'da dönüşümün anahtarı 750 bin boş konut"
Merko, paketi küçülterek büyüyecek
Depolamaya 40 milyon dolarlık yatırım yapacak
Çiftçi desteklenmezse ucuz et hayal olur
Trabzonlu Taç ihracatla büyüyecek
‘Tek lider’ yerine Eş-CEO’lar geliyor
“2025’te Türkiye’de 150 otele ulaşacağız”
Depremzedeler için sosyal girişim atağı
İŞ DÜNYASINDAN
Dönüşüme 20 milyar TL'lik yatırım yaptı
Norveç'te üretilen Türk markası
Depremzede üreticilere e-ihracat fırsat
AVM'lerden yerel üreticiye destek
Mağazalarını yenileyecek
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
‘Sürdürülebilir turizm’ ile yerel kalkınmaya katkı
Odağında kadın istihdamı ve çocukların eğitimi var
GİRİŞİM
İkinci el araçta bayilik fırsatı n Türk girişimini satın aldı
ÖZEL DOSYA
Leasing sektörünün 2023 vizyonu
VERGİDE GÜNDEM
Deprem vergisinde (ek) değişiklik neden şart?
PİYASA
Finansal sonuçlarıyla öne çıkan 33 şirket
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
YATIRIMCIYA ÖZEL
Türkiye İş Bankası ve Şok Marketler’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30 82 Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi... 98 Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...