Ekonomist’te Bu Hafta

SATIN ALMA VE TEDARİK LİDERLERİ

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Fast FRWRD Hızlandırma Programı’mızı yurtdışına taşıyacağız”

BAKYD yeni yönetimini seçti

BES’te toplam fon büyüklüğü 600 milyar TL’ye yaklaştı

Ak Portföy’den hızlı büyüyen şirketlere yatırım olanağı

TEB’den ‘Umut Notaları Projesi’ne destek

GÖSTERGE

Faiz artışları yavaş ve kademeli olacak

Sanayi üretiminde sınırlı daralma

12 aylık cari açık 60 milyar dolar

İşsizlik tek haneye geriledi

İkinci el pazarında büyüme trendi sürecek

“Kârlılıkta liderliğimizi koruyacağız”

Tersine mühendislik ile ithalatı azaltacak

13 milyon Euro’ya tesisi büyütecek

Enerji start up’ları atağa kalktı

Fahiş fiyatlara çare yenilenmiş telefonlar

“Türkiye’deki liderliği bölgemize taşıyacağız”

‘Tiny köy’de yaşam yeni trend oldu

İŞ DÜNYASINDAN

İklim değişikliğine karşı yeni girişim

50 marka ile iş birliğine gitti

Lüks tatile 20 milyon dolar yatırdı

“Hedeflerimizle paralel gidiyoruz”

Barsan, globalde büyüyor

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Depremzede gençlere umut veren projeler

Ofislerde sürdürülebilirlik rüzgarı

GİRİŞİM

Akıllı eldivenlerle yurtdışında büyüyor

Kadınlara 3 milyon TL’lik destek n KOBİ çözümlerine odaklandı

VERGİDE GÜNDEM

Vergi toplayan görünmez el ve ek bütçe

BORSA

Bilançolarda ‘kur’ etkisi artıyor

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Vakıfbank ve Aselsan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

