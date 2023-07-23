Ekonomist’te Bu Hafta

SATIN ALMA VE TEDARİK LİDERLERİ
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Fast FRWRD Hızlandırma Programı’mızı yurtdışına taşıyacağız”
BAKYD yeni yönetimini seçti
BES’te toplam fon büyüklüğü 600 milyar TL’ye yaklaştı
Ak Portföy’den hızlı büyüyen şirketlere yatırım olanağı
TEB’den ‘Umut Notaları Projesi’ne destek
GÖSTERGE
Faiz artışları yavaş ve kademeli olacak
Sanayi üretiminde sınırlı daralma
12 aylık cari açık 60 milyar dolar
İşsizlik tek haneye geriledi
İkinci el pazarında büyüme trendi sürecek
“Kârlılıkta liderliğimizi koruyacağız”
Tersine mühendislik ile ithalatı azaltacak
13 milyon Euro’ya tesisi büyütecek
Enerji start up’ları atağa kalktı
Fahiş fiyatlara çare yenilenmiş telefonlar
“Türkiye’deki liderliği bölgemize taşıyacağız”
‘Tiny köy’de yaşam yeni trend oldu
İŞ DÜNYASINDAN
İklim değişikliğine karşı yeni girişim
50 marka ile iş birliğine gitti
Lüks tatile 20 milyon dolar yatırdı
“Hedeflerimizle paralel gidiyoruz”
Barsan, globalde büyüyor
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Depremzede gençlere umut veren projeler
Ofislerde sürdürülebilirlik rüzgarı
GİRİŞİM
Akıllı eldivenlerle yurtdışında büyüyor
Kadınlara 3 milyon TL’lik destek n KOBİ çözümlerine odaklandı
VERGİDE GÜNDEM
Vergi toplayan görünmez el ve ek bütçe
BORSA
Bilançolarda ‘kur’ etkisi artıyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
YATIRIMCIYA ÖZEL
Vakıfbank ve Aselsan’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...