Ekonomist’te Bu Hafta

40 YAŞ ALTI 40 CEO

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

Garanti BBVA Finansal Teknolojiler’den ilk girişim

“İşletmelerin nakit akışını hızlandırıyoruz”

ING’den iş hayatında kadının güçlendirilmesine destek

“Enerjide yoğun bir siber sigorta sahipliği gündemi oluşacak”

Tasarruf finansmanda önemli iş birliği

Evren Üçok, Rota Portföy’e ortak oldu

GÖSTERGE

İşsizlik oranı iki ileri bir geri

7 aylık dış açık 70 milyar doları geçti

Sanayi üretiminde hızlı yükseliş



Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı

“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”

Düzce fabrikasını 80 milyon Euro’ya yeniliyor

İtalya’daki üretimle globalde büyüyecek

Turistler otele değil kiralık evlere geldi

Jeotermalde üçüncü YEKDEM açılımı

Yerli kozmetikçiler ihracat atağına kalktı

“Türkiye’de unicorn olmayı hedefliyoruz”

Perakendeciler yeme içme işini sevdi

İŞ DÜNYASINDAN

Sivas’tan dünyaya robotik makine gönderecek

Yüzde 30 büyüme hedefi koydu

Stok ürünler için pazar yeri açacak

Odağına katlanabilir cihazları aldı

Ortadoğu ve Avrupa hedefte

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Genç kadınların gelişimi hedefleniyor

Meme kanseri ile mücadeleye destek

GİRİŞİM

Sesli platformu dünyaya açacak

İK girişimini satın aldı

VERGİDE GÜNDEM

Danıştay: Kaydi altın vergilemesi dayanaksız

BORSA

Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL

Yapı Kredi Bankası ve Anadolu Efes’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları...

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...

Sermaye & Temettü takvimi...

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...