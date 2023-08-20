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Ekonomist’te Bu Hafta

Ekonomist’in bu haftaki başlıkları şöyle...

20 Ağustos 2023 | 09:00
Son Güncellenme: 20 Ağustos 2023 | 09:18
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Ekonomist’te Bu Hafta

40 YAŞ ALTI 40 CEO

PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
Garanti BBVA Finansal Teknolojiler’den ilk girişim
“İşletmelerin nakit akışını hızlandırıyoruz”
ING’den iş hayatında kadının güçlendirilmesine destek
“Enerjide yoğun bir siber sigorta sahipliği gündemi oluşacak”
Tasarruf finansmanda önemli iş birliği
Evren Üçok, Rota Portföy’e ortak oldu

GÖSTERGE
İşsizlik oranı iki ileri bir geri
7 aylık dış açık 70 milyar doları geçti
Sanayi üretiminde hızlı yükseliş


Lojistikte ‘anlık fiyat’ dönemi başladı
“Satın alma ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz”
Düzce fabrikasını 80 milyon Euro’ya yeniliyor
İtalya’daki üretimle globalde büyüyecek
Turistler otele değil kiralık evlere geldi
Jeotermalde üçüncü YEKDEM açılımı
Yerli kozmetikçiler ihracat atağına kalktı
“Türkiye’de unicorn olmayı hedefliyoruz”
Perakendeciler yeme içme işini sevdi

İŞ DÜNYASINDAN
Sivas’tan dünyaya robotik makine gönderecek
Yüzde 30 büyüme hedefi koydu
Stok ürünler için pazar yeri açacak
Odağına katlanabilir cihazları aldı
Ortadoğu ve Avrupa hedefte

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Genç kadınların gelişimi hedefleniyor
Meme kanseri ile mücadeleye destek
GİRİŞİM
Sesli platformu dünyaya açacak
İK girişimini satın aldı

VERGİDE GÜNDEM
Danıştay: Kaydi altın vergilemesi dayanaksız

BORSA
Borsada hangi hisseler öne çıkıyor?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...

YATIRIMCIYA ÖZEL
Yapı Kredi Bankası ve Anadolu Efes’den en son haberler ve analist tavsiyeleri... 
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz 
Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü takvimi...
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler...

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