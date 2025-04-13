Ekonomist'te bu hafta (13 - 26 Nisan 2025)

NEREDEN SAYFİYE ALINIR?
PANO
MORTGAGE MARKET
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...
FİNANS KORİDORU
“Mesleki sorumluluk sigortasına ilgi artıyor”
TKYD’de bayrak değişikliği
Q Yatırım Bankası’nda Cihan Küçükgöze dönemi
KAPAK
GÖSTERGE
Küresel ticarette ‘Trump’ depremi
İhracatta rekabet daha da zorlaşabilir
“Hedefimiz üç yılda 5 milyar dolar büyüklüğe ulaşmak”
Ortadoğu ve Avrupa’da büyümeye hız verecek
Konya’da 400 milyon TL’lik tesis kuruyor
Yetenekli çalışanlar ‘küresel lig’e çıkıyor
Türkiye parayı güzelliğe yatırıyor
“Türkiye’de ilk kez zeytin unu üreteceğiz”
PANORAMA
Aynı dili konuşmadan nasıl anlaşıyorlar?
İŞ DÜNYASINDAN
“Gıda bankacılığı büyümeli”
Hedefi küresel küçük ev aletleri pazarında büyümek
“Yazılım sektörü ihracatın yeni lideri olabilir”
Küresel kadın liderlik ağında bir ilk
Durağan dönem sona erdi
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Çevresel sürdürülebilirlik adımları hızlandı
15 yıldır Antep fıstığı üretimini destekliyor
GİRİŞİM
İK uygulamasını yurt dışına taşıyacak
VERGİDE GÜNDEM
Geçmiş yıl zararları; Danıştay yürütmeyi durdurdu
BORSA TL varlıklarda kırılganlık artıyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri
Yatırımcıya Özel:
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri
Sermaye & Temettü takvimi
BİST30