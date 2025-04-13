Ekonomist'te bu hafta (13 - 26 Nisan 2025)

NEREDEN SAYFİYE ALINIR?

PANO

MORTGAGE MARKET

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU

“Mesleki sorumluluk sigortasına ilgi artıyor”

TKYD’de bayrak değişikliği

Q Yatırım Bankası’nda Cihan Küçükgöze dönemi

KAPAK

GÖSTERGE

Küresel ticarette ‘Trump’ depremi

İhracatta rekabet daha da zorlaşabilir

“Hedefimiz üç yılda 5 milyar dolar büyüklüğe ulaşmak”

Ortadoğu ve Avrupa’da büyümeye hız verecek

Konya’da 400 milyon TL’lik tesis kuruyor

Yetenekli çalışanlar ‘küresel lig’e çıkıyor

Türkiye parayı güzelliğe yatırıyor

“Türkiye’de ilk kez zeytin unu üreteceğiz”

PANORAMA

Aynı dili konuşmadan nasıl anlaşıyorlar?

İŞ DÜNYASINDAN

“Gıda bankacılığı büyümeli”

Hedefi küresel küçük ev aletleri pazarında büyümek

“Yazılım sektörü ihracatın yeni lideri olabilir”

Küresel kadın liderlik ağında bir ilk

Durağan dönem sona erdi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Çevresel sürdürülebilirlik adımları hızlandı

15 yıldır Antep fıstığı üretimini destekliyor

GİRİŞİM

İK uygulamasını yurt dışına taşıyacak

VERGİDE GÜNDEM

Geçmiş yıl zararları; Danıştay yürütmeyi durdurdu



BORSA TL varlıklarda kırılganlık artıyor

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri

Yatırımcıya Özel:

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları

Neden düştü? Niçin yükseldi?

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri

Sermaye & Temettü takvimi

BİST30

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