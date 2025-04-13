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Ekonomist'te bu hafta (13 - 26 Nisan 2025)

Ekonomist'in bu haftaki (13 - 26 Nisan 2025) konuları şöyle:

13 Nisan 2025 | 12:28
Ekonomist'te bu hafta (13 - 26 Nisan 2025)

NEREDEN SAYFİYE ALINIR?
PANO
MORTGAGE MARKET
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
“Mesleki sorumluluk sigortasına ilgi artıyor”
TKYD’de bayrak değişikliği
Q Yatırım Bankası’nda Cihan Küçükgöze dönemi

KAPAK
GÖSTERGE
Küresel ticarette ‘Trump’ depremi
İhracatta rekabet daha da zorlaşabilir
“Hedefimiz üç yılda 5 milyar dolar büyüklüğe ulaşmak”
Ortadoğu ve Avrupa’da büyümeye hız verecek
Konya’da 400 milyon TL’lik tesis kuruyor
Yetenekli çalışanlar ‘küresel lig’e çıkıyor
Türkiye parayı güzelliğe yatırıyor
“Türkiye’de ilk kez zeytin unu üreteceğiz”

PANORAMA
Aynı dili konuşmadan nasıl anlaşıyorlar?

İŞ DÜNYASINDAN
“Gıda bankacılığı büyümeli”
Hedefi küresel küçük ev aletleri pazarında büyümek
“Yazılım sektörü ihracatın yeni lideri olabilir”
Küresel kadın liderlik ağında bir ilk
Durağan dönem sona erdi

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Çevresel sürdürülebilirlik adımları hızlandı
15 yıldır Antep fıstığı üretimini destekliyor

GİRİŞİM
İK uygulamasını yurt dışına taşıyacak

VERGİDE GÜNDEM
Geçmiş yıl zararları; Danıştay yürütmeyi durdurdu

BORSA TL varlıklarda kırılganlık artıyor
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri
Yatırımcıya Özel:
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri
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Türk Traktör bilanço tarihi belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Yatırım araçlarında haftanın şampiyonu
Doğan Holding'te temettü kararı kesinleşti
Dün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
Katmerciler (KATMR) bedelli tarihi belli oldu
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için emir paketi tedbiri
Beşiktaş'tan bedelli açıklaması
BİST-100’de yön beklentileri değişti mi? 5 uzman yorumladı
SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
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