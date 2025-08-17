ARA
Ekonomist'te bu hafta (17 - 30 Ağustos 2025)

Ekonomist'in bu haftaki (17 - 30 Ağustos 2025) konuları şöyle

17 Ağustos 2025 | 08:38
Ekonomist'te bu hafta (17 - 30 Ağustos 2025)

EN GÜÇLÜ 50 İK LİDERİ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

ETKİNLİK
Jennifer Lopez İstanbul’u büyüledi
İş liderleri tavla turnuvasında buluştu

FİNANS KORİDORU
“Hedefimiz, müşterilerimizin dijital ihracat kapasitelerini artırmak”
Allianz’ın yeni EYF’sini Azimut Portföy yönetecek
TSKB’de bayrak değişimi: Ozan Uyar dönemi başladı
TEB’de önemli üst düzey atamalar
Organizasyonel yapısını Cahit Erdoğan yeni isimlerle şekillendiriyor

KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Enflasyonda hem düşüş hem endişe sürüyor
PMI verileri ‘alarm zilleri’ çaldırıyor
Dış açıkta son durum ne?

Tarife avantajına rağmen ABD pazarında pahalıyız
“Uludağ’ı Avrupa’nın zirvesine taşıyacağız”
35 milyon Euro yatırımla sektörde ilk üçü hedefliyor
İspanya’da şirket kurdu, Avrupa’da güçlenecek
Altında yükseliş tamam mı, devam mı?
Fındığı don, kokarca ve kuraklık vurdu
“2027 yılı sonunda 150 otele ulaşacağız”
Bodrum’da lüks proje yarışı hızlandı

İŞ DÜNYASINDAN
Chobani, Türkiye’de yatırıma da göz kırpıyor
Avoya’da ikinci hat 2026’da devreye girecek
Antalya’ya 150 milyon dolarlık yatırımla giriyor
Migros’tan Petimo ile perakendede yeni adım
TETSİAD’dan Denizli çıkarması

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Tarım dijitalleşme ve kadın emeğiyle yükseliyor
Yazılımın gücüyle geleceği şekillendirmek

GİRİŞİM
“Erken aşama satın almalar artabilir”
Belçika’da fon şirketi kurdu

VERGİDE GÜNDEM
Enflasyon düzeltmesinde bir sü-pürüz daha!

BANKNOT
BORSA
Portföy önerileri nasıl değişti?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Garanti BBVA ve Koç Holding’den en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri...
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları...
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri...
Sermaye & Temettü
Bist-30: Hangi hissede öneri değişti?

