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PANO

MORTGAGE

ETKİNLİK

40 yaş altı 40 güçlü CEO ödüllerini aldı

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

FİNANS KORİDORU

“2020’yi kârlı şekilde tamamlayacağız”

GÖSTERGE

TCMB faiz artırımına devam edecek mi?

ÜFE beklentisi yüzde 15’e dayandı

Turizmde pandemi etkisi sürüyor

40 TL varlıklara ilgi sürebilir

“Ciromuzun yüzde 40’ı döviz olacak”

Girişimcileri fonlayacak

Asistans hizmetlerinde teknolojiyle büyüyecek

Caddeler markaların markajına girdi

Ankaralı Cook üç kategoride büyüyor

Boğazda 60 yalı satış masasında

Franchise şubelere pandemi desteği

“Kâra odaklanan şirket artık yaşayamaz”

Turizm trendleri yeniden şekilleniyor

İŞ DÜNYASINDAN

Peyman 10 yeni ülkeye kuruyemiş taşıdı

Üretimde kapasiteyi katlayacak

E-ticaretteki artış Sürat’i büyüttü

Pınar, Çin marketlerine girdi

Prysmian yönetiminde kadın gücü

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Sadakat programlarının yıldızı yeniden parlıyor

2021’de yeni konseptiyle boy gösterecek

GİRİŞİM

Kendi markasıyla girişimci oldu

680 milyon TL’lik Bi-Fikir yarattı

VERGİDE GÜNDEM

Değerli konut vergisi için geri sayım başladı

BANKNOT

BORSA

Hangi banka hisseleri öneriliyor?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Doğan Holding ve Akbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…