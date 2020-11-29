EN ZENGİN 100
PANO
MORTGAGE
ETKİNLİK
40 yaş altı 40 güçlü CEO ödüllerini aldı
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
“2020’yi kârlı şekilde tamamlayacağız”
GÖSTERGE
TCMB faiz artırımına devam edecek mi?
ÜFE beklentisi yüzde 15’e dayandı
Turizmde pandemi etkisi sürüyor
40 TL varlıklara ilgi sürebilir
“Ciromuzun yüzde 40’ı döviz olacak”
Girişimcileri fonlayacak
Asistans hizmetlerinde teknolojiyle büyüyecek
Caddeler markaların markajına girdi
Ankaralı Cook üç kategoride büyüyor
Boğazda 60 yalı satış masasında
Franchise şubelere pandemi desteği
“Kâra odaklanan şirket artık yaşayamaz”
Turizm trendleri yeniden şekilleniyor
İŞ DÜNYASINDAN
Peyman 10 yeni ülkeye kuruyemiş taşıdı
Üretimde kapasiteyi katlayacak
E-ticaretteki artış Sürat’i büyüttü
Pınar, Çin marketlerine girdi
Prysmian yönetiminde kadın gücü
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Sadakat programlarının yıldızı yeniden parlıyor
2021’de yeni konseptiyle boy gösterecek
GİRİŞİM
Kendi markasıyla girişimci oldu
680 milyon TL’lik Bi-Fikir yarattı
VERGİDE GÜNDEM
Değerli konut vergisi için geri sayım başladı
BANKNOT
BORSA
Hangi banka hisseleri öneriliyor?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Doğan Holding ve Akbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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