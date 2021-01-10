ŞAMPİYON FON YÖNETİCİLERİNDEN YATIRIM STRATEJİLERİ
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
GÖSTERGE
Enflasyonda yükseliş eğilimi sürüyor
Dış açık 50 milyar dolara dayandı
2021’in veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?
“Bu yıl yüzde 20 büyüme hedefliyoruz”
Hormon ve onkoloji ilacı üretecek
Elektrikli araçlar için akü üretimini artıracak
Organik beş yılda iki kat büyüyecek
Gıdada rekabet e-ticarete kaydı
“Manisa’ya 17 milyon Euro yatırım yapacağız”
Turizmde uzun dönem konaklama devri
İŞ DÜNYASINDAN
Yeni markayla e-ticaret işine girdi
Salcomp Türkiye’de cep telefonu üretecek
Biyoçözünürlüklü kumaş üretecek
Mauritius’a bayilik verdi
Çimentocular enerji tasarrufuna odaklandı
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
İzleyicinin dijital ayak izini ölçüyor
Uzaktan eğitime destekledi
GİRİŞİM
Sait Döner franchise şubeler açacak
Akıllıfon’a 600 bin TL yatırım geldi
VERGİDE GÜNDEM
Kripto varlıklara vergi geliyor
BORSA
Yabancı yatırımcılar alıma geçecek mi?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Koç Holding ve Halkbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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