ŞAMPİYON FON YÖNETİCİLERİNDEN YATIRIM STRATEJİLERİ

PANO

MORTGAGE

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

GÖSTERGE

Enflasyonda yükseliş eğilimi sürüyor

Dış açık 50 milyar dolara dayandı

2021’in veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?

“Bu yıl yüzde 20 büyüme hedefliyoruz”

Hormon ve onkoloji ilacı üretecek

Elektrikli araçlar için akü üretimini artıracak

Organik beş yılda iki kat büyüyecek

Gıdada rekabet e-ticarete kaydı

“Manisa’ya 17 milyon Euro yatırım yapacağız”

Turizmde uzun dönem konaklama devri

İŞ DÜNYASINDAN

Yeni markayla e-ticaret işine girdi

Salcomp Türkiye’de cep telefonu üretecek

Biyoçözünürlüklü kumaş üretecek

Mauritius’a bayilik verdi

Çimentocular enerji tasarrufuna odaklandı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İzleyicinin dijital ayak izini ölçüyor

Uzaktan eğitime destekledi

GİRİŞİM

Sait Döner franchise şubeler açacak

Akıllıfon’a 600 bin TL yatırım geldi

VERGİDE GÜNDEM

Kripto varlıklara vergi geliyor

BORSA

Yabancı yatırımcılar alıma geçecek mi?

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Koç Holding ve Halkbank’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz. Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi.

Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…