YAZ PORTFÖYÜ
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
ETKİNLİK
CEO Club iş dünyasının liderlerini bir araya getirdi
En beğenilen şirketler ödüllerini aldı
FİNANS KORİDORU
QNB Finansbank sürdürülebilir projelere öncelik verecek
Anadolu Sigorta’da üst düzey atama
Mert Nişel, NN Hayat Emeklilik’te
PayR ‘ye yeni risk direktörü
GÖSTERGE
Tüketici güveni tarihi dipte
Genişletilmiş Sefalet Endeksi 7 puan arttı
Satın alma gücünde AB’den kopuyoruz
20 yıl sonra ilk ek bütçe
Yatırımın yönünü toprağa çevirdiler
“Dar gelirliye örnek proje üretmek isteriz”
Güneş enerjisine 85 milyon dolar yatırım
5G’de dünyada ilk üçe girme hedefi koydu
Kruvaziyer turizmi parlak günlerine dönüyor
Mücevher sektörü global arenada parlayacak
Bit pazarına girişimci yağdı
“Yurtdışında yeni bir satın alma yapabiliriz”
Tıbbi cihaz üretim hacmini ikiye katlayacak
İŞ DÜNYASINDAN
Palladium AVM yenileniyor
Kilometreleri bağışa dönüştürecek
Enerji şirketleri ekosistemi oluşturdu
DEİK ofis aldı, 10 milyon TL’lik kiradan kurtuldu
KİPTAŞ mahalle arasına girecek
Hilton Türkiye’den yeni marka
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Kadın girişimciler arkalarına markaları aldı
Şirketler artık ‘yatırımın sosyal getirisi’ne odaklanıyor
GİRİŞİM
Mutfakta girişim fırsatı
Babalar ve kızlarının hikayesi
VERGİDE GÜNDEM
Çalışanlara enflasyon iyileştirmesine vergi kıskacı
BANKNOT
BORSA
“2023’te pandeminin yaraları tamamen sarılacak”
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Yapı Kredi Bankası ve T.Şişecam’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi
Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…
Bir cevap yazın