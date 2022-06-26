YAZ PORTFÖYÜ

PANO

İŞ’TE İZ BIRAKANLAR

İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…

ETKİNLİK

CEO Club iş dünyasının liderlerini bir araya getirdi

En beğenilen şirketler ödüllerini aldı

FİNANS KORİDORU

QNB Finansbank sürdürülebilir projelere öncelik verecek

Anadolu Sigorta’da üst düzey atama

Mert Nişel, NN Hayat Emeklilik’te

PayR ‘ye yeni risk direktörü

GÖSTERGE

Tüketici güveni tarihi dipte

Genişletilmiş Sefalet Endeksi 7 puan arttı

Satın alma gücünde AB’den kopuyoruz

20 yıl sonra ilk ek bütçe

Yatırımın yönünü toprağa çevirdiler

“Dar gelirliye örnek proje üretmek isteriz”

Güneş enerjisine 85 milyon dolar yatırım

5G’de dünyada ilk üçe girme hedefi koydu

Kruvaziyer turizmi parlak günlerine dönüyor

Mücevher sektörü global arenada parlayacak

Bit pazarına girişimci yağdı

“Yurtdışında yeni bir satın alma yapabiliriz”

Tıbbi cihaz üretim hacmini ikiye katlayacak

İŞ DÜNYASINDAN

Palladium AVM yenileniyor

Kilometreleri bağışa dönüştürecek

Enerji şirketleri ekosistemi oluşturdu

DEİK ofis aldı, 10 milyon TL’lik kiradan kurtuldu

KİPTAŞ mahalle arasına girecek

Hilton Türkiye’den yeni marka

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Kadın girişimciler arkalarına markaları aldı

Şirketler artık ‘yatırımın sosyal getirisi’ne odaklanıyor

GİRİŞİM

Mutfakta girişim fırsatı

Babalar ve kızlarının hikayesi

VERGİDE GÜNDEM

Çalışanlara enflasyon iyileştirmesine vergi kıskacı

BANKNOT

BORSA

“2023’te pandeminin yaraları tamamen sarılacak”

Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL

Yapı Kredi Bankası ve T.Şişecam’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri…

Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri

Teknik Analiz

Şirketlerin alım, satım aralıkları…

Neden düştü?

Niçin yükseldi?

BİST-30

Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…

Sermaye & Temettü takvimi…

Takas Analizi

Yabancıların aldığı ve çıktığı şirketler…