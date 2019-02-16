Ekonomist’te bu hafta
OSB’LER YATIRIMCI PEŞİNDE
PANO
MORTGAGE PANO
ETKİNLİK
En başarılı CMO’lar ödüllendirildi
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
FİNANS KORİDORU
Doğuş Grubu’nda imzalar şubat sonuna kaldı
GÖSTERGE
Ekonomide derin küçülme sinyali var
Ekonomideki resesyon cari açığı düşürdü
İşsizlikteki yükseliş duracak gibi değil
- Mevduat faizleri nereye gidiyor?
- “Yeni iş alanlarına yatırım yapacağız”
- Aroma yeni dönemde ihracata odaklanacak
- Yeni tesisi sayesinde üretimi üçe katlayacak
- İnşaat malzemecileri dış pazarla büyüyor
- İnşaat malzemecileri dış pazarla büyüyor
- Tanzinin perakendeye ne kadar etkisi olur?
- “Şehirden köylere tersine göç başlattık”
TEKNOLOJİ
- Teknoloji ihracatıyla büyümeyi hedefliyor
İŞ DÜNYASINDAN
- Çelik üreticilerinin gözü Trump’ta
- Avrupa’da yatak satışlarını artırdı
- ASKON, dünyada ‘üs’lenecek
- TİM ‘ihracat seferberliği’ başlattı
- Fırsat eşitliği için kolları sıvadı
- 3 kıtada 3 yeni anlaşma
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
- 5 yılda 35 bin çiftçiye ulaştı
- Tüketici talebi yeni ürünler getirdi
GİRİŞİM
- MENA bölgesine açılıyor
- Toplu taşımayı kütüphaneye çevirecek
VERGİDE GÜNDEM
- Alacak, konkordatonun hangi aşamasında şüpheli hale gelir?
BESMETRE
- OKS’deki haklarınız neler?
BORSA
- BİST-100 ilk çeyreği nasıl tamamlar?
- Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
- Türk Traktör ve İş Bankası’ndan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
- Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
- Teknik Analiz.
- Şirketlerin alım, satım aralıkları…
- Neden düştü? Niçin yükseldi?
- Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
- Sermaye & Temettü takvimi…
- BİST-30
- Takas Analizi.
- Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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