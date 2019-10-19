Ekonomist’te bu hafta
PİYASALARDA YENİ HESAPLAR
PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
GÖSTERGE
IMF Türkiye için biraz iyimserleşti
Üretim ve satışlar hala düşüyor
İşsizlikte yükseliş yeniden hızlandı
TL ile ticaret için ‘sigorta’ isteniyor
“Satın alma için fırsat kolluyoruz”
Yeni hastanesini Antalya’da açacak
10 milyon Euro’luk yatırım yapacak
Franchise giriş bedeli düşük 18 marka
“İnandığımız start up’lara yatırım yapıyoruz”
Akıllı mağazalar giderek yayılıyor
Savunma sanayiinde gelecek trendleri
İŞ DÜNYASINDAN
Beş yılda 3 kat büyüme hedefi koydu
Yeni Passat satışa sunuldu
İşçi ve işverenden beş başlıkta ortaklık
Akademik dünya için ‘TABİP’ projesi
Teknoloji ihraç edecek
PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Fizy, sponsorlukta gençlere odaklandı
“İşlerimizi matematiğe dayandırıyoruz”
GİRİŞİM
Tantuni lezzetini markalaştırdı
Türkiye’nin ilk kadın girişimcilik endeksi
VERGİDE GÜNDEM
2020 bütçesi ve vergi artışları
FİNANS
“Altına yönelim devam edecek”
BORSA
Dalgalı piyasada 42 hisse önerisi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…
YATIRIMCIYA ÖZEL
Selçuk Ecza Deposu ve Pegasus’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…
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