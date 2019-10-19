Ekonomist’te bu hafta

Ekim 19, 2019 0 Yorum 59 Okunma
Ekonomist’te bu hafta

PİYASALARDA YENİ HESAPLAR

PANO
MORTGAGE
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar…
GÖSTERGE
 IMF Türkiye için biraz iyimserleşti
Üretim ve satışlar hala düşüyor
İşsizlikte yükseliş yeniden hızlandı

TL ile ticaret için ‘sigorta’ isteniyor
“Satın alma için fırsat kolluyoruz”
Yeni hastanesini Antalya’da açacak
10 milyon Euro’luk yatırım yapacak
Franchise giriş bedeli düşük 18 marka
“İnandığımız start up’lara yatırım yapıyoruz”
Akıllı mağazalar giderek yayılıyor
Savunma sanayiinde gelecek trendleri

İŞ DÜNYASINDAN
 Beş yılda 3 kat büyüme hedefi koydu
Yeni Passat satışa sunuldu
İşçi ve işverenden beş başlıkta ortaklık
Akademik dünya için ‘TABİP’ projesi
Teknoloji ihraç edecek

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
 Fizy, sponsorlukta gençlere odaklandı
“İşlerimizi matematiğe dayandırıyoruz”

GİRİŞİM
 Tantuni lezzetini markalaştırdı
Türkiye’nin ilk kadın girişimcilik endeksi
VERGİDE GÜNDEM
 2020 bütçesi ve vergi artışları

FİNANS
 “Altına yönelim devam edecek”

BORSA
 Dalgalı piyasada 42 hisse önerisi
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri…

YATIRIMCIYA ÖZEL
 Selçuk Ecza Deposu ve Pegasus’tan en son haberler ve analist tavsiyeleri…
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz.
Şirketlerin alım, satım aralıkları…
Neden düştü?
Niçin yükseldi?
BİST-30
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri…
Sermaye & Temettü takvimi…
Takas Analizi.
Yabancıların aldığı, çıktığı şirketler…



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