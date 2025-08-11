Yapay zeka patlaması: Hızla yeni milyarderler doğuyor

Anthropic, Safe Superintelligence, OpenAI, Anysphere gibi şirketlerin gerçekleştirdiği yüksek tutarlı yatırım turları, milyarlarca dolarlık yeni kâğıt servetler ortaya çıkardı ve değerlemeleri rekor seviyelere taşıdı.

CNBC'nin CB Insights verilerine dayandırdığı haberine göre, değeri 1 milyar doların üzerinde olan yapay zeka şirketlerinin sayısı 498’e ulaştı.

Bu şirketlerin toplam değeri 2,7 trilyon dolar olarak hesaplanıyor. Yalnızca 2023’ten bu yana 100 yeni "unicorn” kuruldu.

Nvidia, Meta, Microsoft gibi halka açık yapay zekâ odaklı devlerin hisse fiyatlarındaki artış, veri merkezi ve işlem gücü sağlayan altyapı şirketlerinin büyümesi ve yapay zekâ mühendislerine ödenen yüksek maaşlar da servet artışını destekledi.

Öne çıkan örnekler arasında, OpenAI’dan ayrıldıktan sonra Thinking Machines Lab’i kuran Mira Murati’nin, Şubat 2025’te başlattığı girişim için Temmuz’da 2 milyar dolar yatırım alarak 12 milyar dolar değerlemeye ulaşması bulunuyor.

Anthropic AI, 170 milyar dolar değerleme ile 5 milyar dolar yatırım turu için görüşmeler yürütüyor. Anysphere ise Haziran’da 9,9 milyar dolar değerleme aldıktan haftalar sonra 18-20 milyar dolar aralığında teklif aldı.

OpenAI, çalışanlara nakit sağlamak için 500 milyar dolar değerleme üzerinden ikincil hisse satışı planlıyor. 2023’ten bu yana birleşme ve satın almalar, halka arzlar ve ters birleşmeler dahil 73 likidite işlemi gerçekleşti.