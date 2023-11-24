Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 32 ilde 169 konut ve 28 ilde 192 işyeri satışa sunuldu. Müzayede, 13 - 14 Aralık 2023 tarihlerinde yapılacak. Açık artırmaya internet üzerinden katılım için kayıtlar, 12 Aralık 2023 günü saat 10:30'a kadar alınacak.

TOKİ'NİN SATACAĞI KONUTLAR HANGİ İLLERDE?

TOKİ'den alınan bilgiye göre, alıcılar, Adana, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muş, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta satışa sunulan konutlara yüzde 25 peşinat, 72 ay vadeyle sahip olabilecek.

İş yeri satışlarının yapılacağı iller

Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bursa, Çorum, Denizli, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Niğde, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da satışa sunulan iş yerleri ise yüzde 25 peşinat, 48 ay vadeyle alınabilecek.

Başvuru ve açık artırma tarihleri