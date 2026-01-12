TOKİ Gümüşhane kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Gümüşhane TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?

Gümüşhane için beklenen kura çekilişi bugün yapılacak. Gümüşhane Merkez (200 konut), Kelkit, Köse, Kürtün ve diğer ilçelerdeki toplam 940 konut için asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.
1 TOKİ Gümüşhane kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Gümüşhane TOKİ Kura Takvimi
Tarih: 12 Ocak 2026 Pazartesi (Bugün)
Başlangıç Saati: 10:00
Yer: Gümüşhane Kültür Merkezi Konferans Salonu
2 Gümüşhane TOKİ kura çekimi canlı nasıl izlenir?
Kura çekimi noter huzurunda canlı olarak yayımlanmaktadır. Canlı yayını takip etmek için:
TOKİ Resmi YouTube Kanalı: youtube.com/@TokiKurumsal adresi üzerinden çekilişi anlık olarak izleyebilirsiniz.
TOKİ Gümüşhane Sonuçlar ve İsim Listesi Sorgulama
Çekiliş tamamlandıktan sonra sonuçlar sisteme yüklenecektir. İsim listesini kontrol etmek için şu kanalları kullanabilirsiniz:
e-Devlet: "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla durumunuzu öğrenebilirsiniz.
TOKİ Web Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Kura Sonuçları" sekmesinden tüm asil ve yedek isim listesine ulaşabilirsiniz.
Haftalık Kura Takvimi (12-18 Ocak 2026)
Gümüşhane ile başlayan bu haftaki kura maratonu diğer illerle şöyle devam edecek:
12 Ocak: Gümüşhane ve Bayburt
15 Ocak: Artvin ve Rize
17 Ocak: Erzurum ve Malatya
18 Ocak: Erzincan