Gökyüzünde Türk hakimiyeti: Dron üretiminde 'Yüz Binler' dönemi

Skydagger 7, 10 ve 15 inç boyutlarındaki kamikaze FPV dronlarına son olarak Skydagger 15 Plus ve Skydagger Mini'yi kattı. Yeni ürünlerle birlikte Skydagger'ın ürün ailesi, yeni en büyük ve en küçük FPV'lerle daha da genişlemiş oldu. Skydagger 15 Plus, 10 kilogram mühimmat taşıyor. Skydagger Mini ise daha çok şehir içi operasyonlarda kullanılmak üzere geliştirildi ve 500 gram antipersonel mühimmatla görev yapıyor.