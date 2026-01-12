ARA
Kasımda inşaat maliyet endeksi yukarı yönlü seyretti

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 23,93, aylık ise yüzde 1,14 oranında artış gösterdi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Kasım ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,93 arttı. 

Bir önceki aya göre malzeme endeksi ise yüzde 1,70, işçilik endeksi yüzde 0,12 oranında artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,48, işçilik endeksi yüzde 30,98 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 23,50 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 23,50 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi de yüzde 1,69, işçilik endeksi yüzde 0,17 arttı. 

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 20,03, işçilik endeksi yüzde 30,37 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,14 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,33 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,72 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. 

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 21,90, işçilik endeksi ise yüzde 33,14 oranında artış gösterdi.

