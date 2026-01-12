AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Gözler AÖF sınav giriş belgesinde

Sistemsel yoğunluk yaşanmaması adına izlenecek bu süreçle ilgili birkaç pratik hatırlatmayı da eklemekte fayda var:

Doğrudan Bağlantı: Giriş yaparken hata almamak için tarayıcınızın gizli sekmesini kullanabilir veya doğrudan e-Devlet üzerinden arama çubuğuna "AÖF Sınav Giriş Belgesi" yazarak sisteme yönlenebilirsiniz.

Belge Kontrolü: Belgeyi görüntülediğinizde sağ üst köşedeki barkodun veya karekodun net bir şekilde çıktığından emin olun; sınav salonuna girişte bu kod okutulmaktadır.

Dijital Kopya: Çıktı almadan önce belgenin bir kopyasını PDF olarak telefonunuza kaydetmeniz, fiziksel belgenin kaybolması veya zarar görmesi durumunda hızlıca yeniden çıktı almanızı kolaylaştıracaktır.