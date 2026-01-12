ARA
AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Gözler AÖF sınav giriş belgesinde

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde eğitim gören binlerce öğrenci AÖF sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Peki AÖF sınav yerleri belli oldu mu?


AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Gözler AÖF sınav giriş belgesinde

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için heyecan dorukta. Güz dönemi final sınavlarına yalnızca sayılı günler kala, sınav giriş yerleri merak ediliyor. 

1 AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

Anadolu Üniversitesi'nden AÖF sınav yerlerine dair beklenen resmi duyuru henüz gelmedi ancak bugün gün içerisinde açıklanması bekleniyor. 

Anadolu Üniversitesi'nden beklenen resmi onay geldiğinde,  aşağıdaki adımlar öğrencilerin sınav yerlerine ulaşması için en hızlı ve güvenilir yol olacak.  

 Sistemsel yoğunluk yaşanmaması adına izlenecek bu süreçle ilgili birkaç pratik hatırlatmayı da eklemekte fayda var:

Doğrudan Bağlantı: Giriş yaparken hata almamak için tarayıcınızın gizli sekmesini kullanabilir veya doğrudan e-Devlet üzerinden arama çubuğuna "AÖF Sınav Giriş Belgesi" yazarak sisteme yönlenebilirsiniz.

Belge Kontrolü: Belgeyi görüntülediğinizde sağ üst köşedeki barkodun veya karekodun net bir şekilde çıktığından emin olun; sınav salonuna girişte bu kod okutulmaktadır.

Dijital Kopya: Çıktı almadan önce belgenin bir kopyasını PDF olarak telefonunuza kaydetmeniz, fiziksel belgenin kaybolması veya zarar görmesi durumunda hızlıca yeniden çıktı almanızı kolaylaştıracaktır.

 

AÖF Sınav Takvimi Hatırlatması

Sınav TürüSınav Tarihi
Güz Dönemi Final (Dönem Sonu)17-18 Ocak 2026
Sabah Oturumu Başlangıcı09:30
Öğle Oturumu Başlangıcı14:00
0
