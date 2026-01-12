KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS Ortaöğretim (lise), Ön Lisans, Lisans, DHBT başvuru ve sınav tarihi

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Sınav Takvimi, kamu personeli olma hayali kuran yüz binlerce aday için yol haritasını netleştirdi. 2026 yılının "çift yıl" olması, sadece öğretmenlik ve A grubu (kariyer) kadroları için değil; aynı zamanda düz memurluk olarak bilinen B grubu atamaları için de kritik bir öneme sahip.