KPSS 2026 ne zaman, hangi tarihlerde? KPSS Ortaöğretim (lise), Ön Lisans, Lisans, DHBT başvuru ve sınav tarihi

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 Sınav Takvimi, kamu personeli olma hayali kuran yüz binlerce aday için yol haritasını netleştirdi. 2026 yılının "çift yıl" olması, sadece öğretmenlik ve A grubu (kariyer) kadroları için değil; aynı zamanda düz memurluk olarak bilinen B grubu atamaları için de kritik bir öneme sahip.
2026 KPSS tarihleri
|Oturum Grubu
|Sınav Tarihi
|Başvuru Dönemi
|KPSS Lisans (Genel Yetenek-Kültür)
|6 Eylül 2026
|1 - 13 Temmuz 2026
|KPSS Lisans (Alan Bilgisi)
|12 - 13 Eylül 2026
|1 - 13 Temmuz 2026
|KPSS Ön Lisans
|4 Ekim 2026
|29 Temmuz - 19 Ağustos 2026
|KPSS Ortaöğretim
|25 Ekim 2026
|27 Ağustos - 8 Eylül 2026
|KPSS DHBT
|22 Kasım 2026
|7 - 14 Ekim 2026
Başvuru Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
E-Devlet ve ÖSYM AİS Entegrasyonu: Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. Kimlik No ve şifre ile yapılacak. Profilinizdeki fotoğrafın güncelliğini (son 50 ay) kontrol etmeniz, başvuru sırasında aksaklık yaşamamanız adına önemlidir.
Mezuniyet Durumu: Adaylar, mezun olabilecekleri en üst öğrenim düzeyinden sınava girmek zorundadır. Örneğin; başvuru tarihinde lisans mezunu olan bir aday, ön lisans düzeyinden sınava giremez.
Ücret Ödemeleri: Başvuru kaydı yapıldıktan sonra sınav ücretinin kılavuzda belirtilen bankalara veya ÖSYM'nin "Ödemeler" kısmından kredi/banka kartı ile yatırılması şarttır. Ücreti yatırılmayan başvurular geçersiz sayılır.
2026 yılında alınacak puanlar, kamu kurumlarının yapacağı merkezi atamalar (P3, P93 ve P94 puan türleri ile) için 2028 yılına kadar geçerli olacaktır. Bu nedenle, hazırlık sürecine erken başlamak ve özellikle güncel bilgiler ile matematik-türkçe temellerini sağlam tutmak adayları bir adım öne çıkaracaktır.