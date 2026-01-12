ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Ekonomi Haberleri
  • Küresel temaslar başlıyor: Mehmet Şimşek İngiltere ve ABD’de kritik görüşmeler yapacak

Küresel temaslar başlıyor: Mehmet Şimşek İngiltere ve ABD’de kritik görüşmeler yapacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere ve ABD'yi kapsayan yatırımcı turuna bugün itibarıyla başladı.


Küresel temaslar başlıyor: Mehmet Şimşek İngiltere ve ABD’de kritik görüşmeler yapacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiltere ve ABD'yi kapsayan yatırımcı turuna Londra'dan başladı. Bakan Şimşek, haftanın ilk üç günü Londra'da yatırımcılarla bir araya gelecek. 

Mehmet Şimşek'in ziyaret kapsamında günde 8-10 toplantıya katılması bekleniyor.

Bakan Şimşek'in programı

Program kapsamında Türkiye Yatırım Konferansı'na katılacak Şimşek, konferansın ardından küresel yatırım firmalarının üst düzey yöneticileri, baş ekonomistleri ve analistleriyle birebir görüşmelerde bulunacak.

Londra'da uzun bir aranın ardından geçen yıl yeniden düzenlenen yatırımcı konferansına gösterilen yoğun ilgi, bu yıl programa New York ayağının eklenmesinde belirleyici oldu.

Bakan Şimşek'in, Londra temasları çerçevesinde ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının temsilcileriyle de toplantılar yapması planlanıyor.

Perşembe günü New York'ta temaslar devam edecek

Bakan Şimşek, Londra programının ardından perşembe günü New York temaslarına başlayacak. Burada kurumsal yatırımcı görüşmelerine devam edecek olan Şimşek, geniş katılımlı toplantıların yanı sıra dar kapsamlı ve hedefli birebir görüşmeler de gerçekleştirecek.

Yatırımcı buluşmalarında 2025 yılına ilişkin değerlendirmelerin yapılması, 2026 yılı önceliklerinin konuşulması, yapısal reform gündemi ve Türkiye'nin sunduğu yatırım fırsatlarının ele alınması bekleniyor.

Bakan Şimşek'in Londra ve New York temaslarına Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik ediyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL