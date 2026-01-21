TOKİ Tokat kura sonuçları açıklandı mı? Tokat TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

Bundan Sonraki Süreç: Hak Sahiplerini Ne Bekliyor?

Kura sonucunda ismi "Asil" olarak belirlenen adaylar için tapu yolculuğunun yeni aşaması başlıyor:

Evrak Teslimi: Belirlenecek tarihlerde gelir belgesi, ikametgah ve nüfus kayıt örneği gibi belgelerin ilgili banka şubesine teslim edilmesi gerekecek.

Sözleşme İmzalama: Belgeleri onaylanan adaylar, konut satış sözleşmelerini imzalayarak peşinatlarını yatıracaklar.

Yedek Adayların Durumu: Asil adaylardan şartları taşımayan veya vazgeçenlerin yerine, kura sırasına göre yedek adaylar çağrılacaktır.