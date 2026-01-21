TOKİ Tokat kura sonuçları açıklandı mı? Tokat TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında bugün Tokat için tarihi bir gün yaşandı. Tokatlı vatandaşların heyecanla takip ettiği kura çekiminin ardından sonuçlar erişime açıldı.
Tokat'ta yaşayan binlerce vatandaşın merakla beklediği 3.932 konutluk dev sosyal konut projesinde kura süreci bugün başarıyla gerçekleştirildi. Saat 13.00’te Tokat 26 Haziran Kültür Sarayı’nda başlayan ve Youtube üzerinden de canlı olarak takip edilen çekiliş, noter huzurunda şeffaf bir şekilde tamamlandı.
Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. İşte ilçelere göre konut dağılımı
İlçe Bazlı Konut Kontenjanları
Tokat genelinde konutlar şu şekilde dağıtıldı:
Merkez: 1.130 konut
Erbaa: 647 konut
Turhal: 300 konut
Niksar & Reşadiye: 250'şer konut
Zile: 200 konut
Maçka & Vakfıkebir: 150'şer konut
Almus: 140 konut
Artova, Başçiftlik, Sulusaray, Yeşilyurt: 100'er konut
Pazar: 75 konut
TOKİ Tokat Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
Kura çekimi canlı yayında biter bitmez veriler sisteme aktarılmaya başlanmıştır. Sonucunuzu kontrol etmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:
e-Devlet Kapısı: TOKİ Kura Sonucu Sorgulama adresinden T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak adınıza bir konut çıkıp çıkmadığını saniyeler içinde görebilirsiniz.
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Sorgulama" ekranından il ve proje seçimi yaparak asil/yedek listelerine ulaşabilirsiniz.
Bundan Sonraki Süreç: Hak Sahiplerini Ne Bekliyor?
Kura sonucunda ismi "Asil" olarak belirlenen adaylar için tapu yolculuğunun yeni aşaması başlıyor:
Evrak Teslimi: Belirlenecek tarihlerde gelir belgesi, ikametgah ve nüfus kayıt örneği gibi belgelerin ilgili banka şubesine teslim edilmesi gerekecek.
Sözleşme İmzalama: Belgeleri onaylanan adaylar, konut satış sözleşmelerini imzalayarak peşinatlarını yatıracaklar.
Yedek Adayların Durumu: Asil adaylardan şartları taşımayan veya vazgeçenlerin yerine, kura sırasına göre yedek adaylar çağrılacaktır.