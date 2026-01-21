ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ Tokat kura sonuçları açıklandı mı? Tokat TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

TOKİ Tokat kura sonuçları açıklandı mı? Tokat TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

21 Ocak 2026 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, Tokat genelinde inşa edilecek toplam 3 bin 392 konutun hak sahipleri belirlendi. Peki TOKİ Tokat kura sonuçları açıklandı mı? Tokat TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama


TOKİ Tokat kura sonuçları açıklandı mı? Tokat TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama

Çalışmaların hız kesmeden devam ettiği "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında bugün Tokat için tarihi bir gün yaşandı. Tokatlı vatandaşların heyecanla takip ettiği kura çekiminin ardından sonuçlar erişime açıldı. 

Tokat'ta yaşayan binlerce vatandaşın merakla beklediği 3.932 konutluk dev sosyal konut projesinde kura süreci bugün başarıyla gerçekleştirildi. Saat 13.00’te Tokat 26 Haziran Kültür Sarayı’nda başlayan ve Youtube üzerinden de canlı olarak takip edilen çekiliş, noter huzurunda şeffaf bir şekilde tamamlandı. 

Kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. İşte ilçelere göre konut dağılımı 

İlçe Bazlı Konut Kontenjanları

Tokat genelinde konutlar şu şekilde dağıtıldı:

Merkez: 1.130 konut

Erbaa: 647 konut

Turhal: 300 konut

Niksar & Reşadiye: 250'şer konut

Zile: 200 konut

Maçka & Vakfıkebir: 150'şer konut

Almus: 140 konut

Artova, Başçiftlik, Sulusaray, Yeşilyurt: 100'er konut

Pazar: 75 konut

TOKİ Tokat Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Kura çekimi canlı yayında biter bitmez veriler sisteme aktarılmaya başlanmıştır. Sonucunuzu kontrol etmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:

e-Devlet Kapısı: TOKİ Kura Sonucu Sorgulama adresinden T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak adınıza bir konut çıkıp çıkmadığını saniyeler içinde görebilirsiniz.

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: toki.gov.tr adresindeki "Sorgulama" ekranından il ve proje seçimi yaparak asil/yedek listelerine ulaşabilirsiniz. 

Bundan Sonraki Süreç: Hak Sahiplerini Ne Bekliyor?

Kura sonucunda ismi "Asil" olarak belirlenen adaylar için tapu yolculuğunun yeni aşaması başlıyor:

Evrak Teslimi: Belirlenecek tarihlerde gelir belgesi, ikametgah ve nüfus kayıt örneği gibi belgelerin ilgili banka şubesine teslim edilmesi gerekecek.

Sözleşme İmzalama: Belgeleri onaylanan adaylar, konut satış sözleşmelerini imzalayarak peşinatlarını yatıracaklar.

Yedek Adayların Durumu: Asil adaylardan şartları taşımayan veya vazgeçenlerin yerine, kura sırasına göre yedek adaylar çağrılacaktır.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL