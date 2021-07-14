2006 yılında kurulan Hürriyet Emlak, bu yıl isim değişikliğine giderek Hepsiemlak olarak yoluna devam ediyor. Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, “Pazarın önde gelen online oyuncusu Hepsiemlak olarak, 2021’de gelirlerimizi yaklaşık yüzde 80 oranında büyüteceğimizi öngörüyoruz” diyor.

Fast Brands Haziran 2021 tarihli sayıdan

Hepsiemlak, Doğan Holding bünyesinde 2006 yılında emlak arayanları ihtiyaçlarına en uygun ilanlara, hızlı ve kolay bir şekilde ulaştırmak amacıyla Hürriyet Emlak ismiyle yola çıktı. 2018 yılında dünyanın önde gelen yatırım bankası Goldman Sachs’ın da yatırım gücünü arkasına alarak büyümeye devam etti.

2019 yılında teknolojik altyapısını tamamen yeniledi. Tüm Türkiye’ye yayılan saha ekibi ve 200 kişiden oluşan kadrosuyla hem emlak arayanlar hem de profesyonel ve bireysel ilan verenlerin hayatını kolaylaştıracak teknoloji çözümleri sunmayı ilke edindi.

Başlattığı dijital dönüşümün en büyük adımlarından biri olarak 2021 yılında marka değişimi yaşayarak Hepsiemlak ismiyle devam etmeye başladı.

Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, emlak sektörünü tek bir çatı altında toplayan ve sektörü dijitalleştirme misyonunu da üstlenen Hepsiemlak’ın geniş ve güncel ilan portföyü, yenilikçi ürün ve projeleri ile emlak sektörünün nabzını tutmaya devam ettiklerini söylüyor.

Zeynep Tandoğan ile isim değişim sürecini, Hepsiemlak’ın gelecek planlarını konuştuk.

Yakın zamanda bir isim değişikliğine gittiniz. Süreç nasıl işliyor?

Tüketicilerimiz ve iş ortaklarımız için ‘Hepsiemlak’ isminin her zihinde aynı algıyı oluşturması konusunda büyük efor harcıyoruz.

Özellikle yeni marka adımıza yaptığımız yatırımın 15 yıllık tarihimizde bir proje için ayrılan en yüksek bütçeli yatırım olduğunu söyleyebilirim. Bu durum marka değerinin bizim gözümüzdeki anlamını net bir şekilde ortaya koyuyor.

Hepsiemlak markasıyla birlikte belirlediğimiz misyonumuz ve uzun vadede planladığımız her projenin referans noktası olan vizyonumuzla tüketicilerimizin gözünde artık daha genç, dinamik ve teknolojik bir algıyla, emlaktan öte bir mülke sahip olma deneyiminin her aşamasında yer alarak bu deneyimi uçtan uca sahiplenen bir marka olacağız.

Markanızı geleceğe güçlü taşımak adına bundan sonra yapmayı planladığınız çalışmalar ve yatırımlar neler?

Hepsiemlak olarak yolumuza, üstün kullanıcı deneyimi, emlak sektörü uzmanlığı, yüksek kalite değer odağı ile emlak almak-satmak-kiralamak isteyen herkes için en güvenilir platform olma vizyonuyla devam edeceğiz.

Emlak ile ilgili A’dan Z’ye kritik bilginin en güvenilir içerik sağlayıcısı olmayı kendimize misyon edinerek en güvenilir ve uzman emlak profesyonellerinin tercih ettiği platform olma yolunda ilerleyeceğiz.

Kurduğumuz moderasyon ekibimizle ilanların içeriklerinin doğruluğunu incelemeye başladık. Bununla birlikte Emlak Yaşam bloğumuzda ev alım süreçleriyle ilgili öğretici bilgiler veriyoruz. Yine Hepsiemlak ve Emlak Yaşam YouTube kanallarımızla da son kullanıcı ve emlak ofislerimizi bilgilendirici içerikler üretiyoruz.

Yaptığımız kampanyalarla üyelerimizden hep teşekkür mesajları aldık ve almaya devam ediyoruz. Sektörün öncüsü olarak emlak ofislerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni markamızla daha da sevileceğimize eminiz.

2021’in ilk altı ayında tablo nasıl? Yıl sonu için ciro-büyüme beklentileriniz neler?

Türkiye genelinde konut satışları mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 59 bin 166 oldu. Piyasada bir faiz indirimi beklentisi var. Bu gerçekleşirse gayrimenkul sektörü yeniden canlanır.

Pazarın önde gelen online oyuncusu Hepsiemlak olarak, 2021 için büyük bir büyüme oranı hedefliyoruz, gelirlerimizi yaklaşık yüzde 80 oranında büyüteceğimizi öngörüyoruz. Tahminimiz, 2024 itibariyle, bugüne göre 6 ila 8 kat arasında bir büyüklüğe gelmek.

Yatırım planlarınızdan ve hedeflerinizden bahsedebilir misiniz?

Geçtiğimiz yıl belirsizliklerle dolu bir dönem geçirdik ve belki bu durum uzun bir süre daha devam edecek. Ancak biz Hepsiemlak olarak kontrollüyüz ve kararlıyız. Çeşitli senaryolarımız var ve her şeyin yolunda olacağına inanıyoruz.

Bu dönemde müşterilerimizin dijitalleşme serüvenine katkı sağlamaya devam etmek, onlar için bu yatırımları yapmak ve onların iş kalitesini, verimliliğini ve kârlılığını desteklemek için her zamanki gibi ürünler geliştirmeye devam ediyoruz.

Emlak ofislerimizin bizim gibi büyük şirketler kadar kaynağı olamıyor maalesef. Dolayısıyla biz onlar adına yatırım yapıyoruz, onlar da bizimle birlikte büyüsünler istiyoruz. Onların kendi işindeki pozitif iş sonuçlarını desteklemek en önemli misyonlarımızdan biri.

Öte yandan şirketimizin ana faaliyet alanında ciddi bir büyüme ve verimlilik sergilemek istiyoruz. 2021 yılına yönelik hedefimiz yan iş kolları geliştirmek ve büyümek ve yeni yatırım alanları keşfetmek.

Dijital dönüşüm yatırımlarınızla öne çıkıyorsunuz. Ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

2019 yılında başlayan ve geçtiğimiz yıl da devam eden dijital dönüşüm yatırımlarımızla fark yaratmaya başladığımıza inanıyoruz. Hem son kullanıcının hem de emlak ofislerinin çok daha rahat kullanabilecekleri ve ev arama sürecini kolaylaştıracak yeni arayüz geliştirme çalışmalarına hız vererek birçok geliştirmeyi tamamladık.

Bu projeleri hazırlarken her zaman kullanıcı deneyimini ön planda tutuyor, global anlamda fark yaratmış örnek çalışmaları referans kabul ediyoruz. Yoğun geçen çalışmalar sonucunda hem masaüstü hem de mobil sitelerde, emlak ofislerinin kullandığı panellerin altyapısı, teknolojisi ve kullanıcı arayüzleri tamamen değiştirildi.

Bu değişiklikler sonrasında, ilan giriş süresini 2 dakika ile sektör ortalamasının çok altına indirdik ve müşterinin satıcıya ulaşma oranını yüzde 30 artırmayı başardık.

Markanızı iyi konumlandırmak için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz? Marka stratejinizin özünde ne var?

Biz 15 yıl boyunca emlak sektöründeki dijital dönüşümün öncüsü olduk. Yıllar içinde iş modelimiz, stratejimiz günün ihtiyaçlarına göre değişti.

Artık daha iddialı hedeflerin yanı sıra kalite, hız ve güven üzerine kurulu vizyonumuzla, kendi ayakları üzerinde duran köklü ama genç bir marka olma yolundayız. Bundan böyle yenilenen yüzümüzle daha fazla kullanıcıya ulaşacağız.

Teknolojiyi süreçlerimize dahil edip herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir hale getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz. Bu şekilde daha fazla kullanıcının sitemize ulaşımını sağlayacağız. Yeni ürünlerimizle ilanlarımızı daha görünür ve ulaşılır hale getireceğiz.

Pandemi size nasıl yansıdı? Hangi hizmetlerinizle öne çıktınız?

Her zaman güvenli bir yatırım aracı olarak öne çıkan gayrimenkul, pandemi döneminde ekonomide yaşanan belirsizlik ile birlikte yüksek oranlarda düşüşler yaşadı. Sosyal sorumluluğumuzun farkında bir şirket olarak bu dönemde paydaşlarımızın destekçisi olmaya gayret gösterdik.

Pandemi sürecinin başında Aynı Çatının Altındayız’ kampanyamızı başlattık. Kampanyamızın ilk fazında tüm üyelerimize bir ay ücretsiz kullanım hakkı tanımladık. İkinci fazda hem mevcut üyelerin hem de üye olacak yeni emlak ofislerinin faydalanabileceği iki ay ücretsiz üyelik fırsatı sunduk.

Bu kampanya ile 15 bini aşkın emlak ofisine 10 milyon TLden fazla destek sağladık ve müşterimizi bazımızı yüzde 15 artırdık. Bu yıl mayıs ayı içerisinde alınan tam kapanma kararı ile de kampanyamızın üçüncü fazını hayata geçirdik ve hem mevcut üyeler hem de yeni üye olacaklara hiçbir şart, koşul, sözleşme, taahhüt olmaksızın yüzde 50 indirim sağladık.

Gayrimenkul sektöründeki ihtiyaçlardan yola çıkarak Türkiye’de emlak sektörünü dijitalleştirme görevini üstlendik ve İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası (İEKO) iş birliği ile Emlak Akademisi projemizi hayata geçirerek gayrimenkul danışmanlarına online platformda eğitim vermeye başladık.

Sektörde yeniliklerin de öncüsüsünüz…

Hem iş ortaklarımıza hem de son kullanıcılarımıza daha hızlı ve kolay bir deneyim yaşatmak amacıyla ilan girişini iki dakikaya kadar indirerek ‘Türkiye’nin en hızlı ilan sitesi’ olduk.

Akıllı Hat teknolojisiyle üyemiz olan emlak ofislerinin müşteri kaçırma sorununun önüne geçtik. İlan sayfalarında WhatsApp ikonuna yer verdik ve kullanıcılarımızın tek dokunuşla görüntülü görüşme, fotoğraf, video, konum ve doküman gönderme gibi hayatlarını kolaylaştıracak fonksiyonların hepsini sunduk. Böylece emlak ofisleriyle son kullanıcının daha hızlı iletişim kurmasını sağladık.

Emlak danışmanlarımızı görüntülü ev gezdirmeye yönlendirmek adına ilanlara görüntülü aramaya uygundur/ değildir butonu ekledik. Türkiye’nin en kapsamlı ‘Haritadan Arama’ özelliğini sunduk. Sözleşmeleri dijitalleştirdik. Artık emlak ofisleri tüm sözleşmelerini kurumsal sayfamız hesabından oluşturup saklayabiliyorlar.

Aylık 25 milyon trafiğimiz ve 10 milyon kullanıcımızla yolumuza devam ediyoruz. Tüm bu desteklerimizin meyvesi olarak, geçtiğimiz dokuz aylık dönemde aylık gelirlerimizi yüzde 60 ila 65 bandında büyütmeyi başardık.

BOL ÖDÜLLÜ MARKA

Marka başarınızla aldığınız ödüller var mı? Bu yıl Doğan Değer Ödülleri’nde her emlak danışmanının kendisine özel bir cep telefonu numarası verdiğimiz Akıllı Hat uygulamamızla ‘Yılın Değer Katan Uygulama Ödülü’nün sahibi olduk.

Yine bu yıl Marketing Türkiye ve Akademetre Araştırma iş birliğiyle gerçekleşen, ‘E-ticaretin En İyileri’nin belirlendiği ECHO Awards’ta ‘Emlak’ kategorisinde birinci seçildik.

SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI

Biz sadece bir ticaret şirketi değil aynı zamanda sosyal sorumluluklarının farkında ve çok şapkalı, lider bir şirket olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer aldık. Bunlardan en önemlisi geçtiğimiz yıl yaşanan İzmir depremi sonrası, Türkiye’nin tüm şehirlerinde olduğu gibi İzmir’de de faaliyet gösteren Ahbap Derneği ve Bayraklı Belediyesi ile olan iş birliğidir.

Hürriyet Emlak olarak bu kapsamda 20 ailenin bir yıllık kiralarını ödeyerek, deprem çadırlarından çıkıp yeni evlerine yerleşmesini sağlayarak benzersiz bir destek sunduk.

Toplumsal değerleri ticaretin üzerinde tutarak emlak sektöründe sadece ticari ilişkide bulunduğumuz kurumları desteklemekle kalmadık, aynı zamanda vatandaşlarımıza kucak açarak emlak konusunda her şey ve bir şirketten fazlası olduğunu tüm paydaşlarımıza ifade etme şansı bulduk.