Konut sektörü sıfır ve ikinci el kredi faizlerindeki düşüş ve ödemesiz dönem kampanyalarıyla geçen yılı rekorla kapattı. 2021’de ise sektörün gündeminde fiyat artışları olacak. Pasifik İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ersin Babacan, sektörünün 2021 yılına umutlu başladığını belirtirken, bu dönemde konut fiyatlarında artan maliyetlerden dolayı ciddi artışlar yaşanacağını kaydetti. Babacan, konuta yatırım yapacaklara çağrıda bulunarak, “Maliyetler henüz fiyatlara yansıtılmadan, yatırımcıların doğru bir şekilde proje tercihlerini yaparak yatırımlarını yapması kendilerine büyük kazanç sağlayacaktır” dedi.

2020 yılına iyi başlayan sektörün pandeminin başlamasıyla mart ayından itibaren durma noktasına geldiğini kaydeden Pasifik İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ersin Babacan, haziran ayı itibariyle başlayan normalleşme sürecinde kötü tabloyu ortadan kaldıran adımlar atıldığını söyledi. Babacan şöyle devam etti:

“Kamu bankaları, konut kredisi faiz oranlarını sıfır evlerde yüzde 0.64’e, ikinci el evlerde ise 0.74’e indirdi. Emlak Konut GYO’da aynı dönemde 2 yıl ödemesiz dönemli “Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyasını başlattı. Faiz indirim hamlesi ve kampanyalar, gayrimenkul sektörü için 2020’nin dönüm noktası oldu. Hazirandan itibaren kredili satışlar hız kazanınca, aylık rakamlarda tüm zamanların rekorları geldi. 2020 Temmuz ayı Cumhuriyet tarihinin en fazla konut satışının gerçekleştiği ay oldu. Haziranda 190 bin, temmuzda 230 bin ve ağustosta 170 bin konut satıldı. Haziran-ağustos ayları arasındaki indirim sona erince, satışların hızı düşse de; yıllık yaklaşık 1.5 milyon adetlik konut satışı ile tüm zamanların rekor satışı yapıldı.”

Tüm ülkelerin sınırlarını kapattığı dönemde, Türkiye’nin yabancı yatırımcılar açısından cazibesini korumaya devam ettirdiğini belirten Babacan, 2020’de yabancılara yaklaşık 40 bin konut satışı gerçekleştiğini hatırlattı.

Babacan, pandemi sürecinde konut tercihlerinde sosyal donatı alanlarına sahip; geniş balkonlu, teraslı veya bahçeli, deprem riski olmayan konutların öne çıktığını anlattı.

Sektör 2021’den umutlu

Gayrimenkul sektörünün 2021 yılına umutlu girdiğini belirten Babacan, “Bu yıl stoklarını tüketen konut geliştiricileri, yeni yatırımlar için rafa kaldırdıkları projelerini teker teker raftan indirecek. Çünkü 2020 yılında koronavirüs nedeniyle yeni yatırımlara başlanamamış, projelerin çoğu beklemeye alınmıştı. 2021 yılıyla birlikte artık koronavirüs döneminde önemi anlaşılan balkonlu, bahçeli ve teraslı evler öne çıkacak.” diye konuştu.

“Konut fiyatları artacak”

2021’de sektörün gündeminde fiyat artışları olacak. Konuya ilişkin Babacan şunları söyledi:

“Bu dönemde konut fiyatlarında artan maliyetlerden dolayı ciddi artışlar yaşanacak. 2020 yılında konut kredisi faiz oranlarının tarihi seviyelere inmesi ve düzenlenen kampanyalar sayesinde konut stokları büyük ölçüde eridi. Önümüzdeki dönemde nitelikli konut talebine cevap verebilmek için yeni inşaatların yapılması gerekecek. Yeni binalar, maliyet artışlarından etkilenerek inşa edileceğinden bu durum konut fiyatlarına da yansıtılacak. Sektörde yaşanan 2019 yılındaki durgunluk ve 2020 yılındaki pandemi nedeniyle, yaklaşık 2 yıldır maliyetlerde yaşanan artışlar fiyatlara yansıtılamadığından, 2021 yılı projelerinin daha yüksek fiyatlarla satışa çıkacağını tahmin ediyoruz.”

Gayrimenkule özellikle konuta yatırım yapacaklara çağrıda bulunan Babacan, “Maliyetler henüz fiyatlara yansıtılmadan, yatırımcıların doğru bir şekilde proje tercihlerini yaparak yatırımlarını yapması kendilerine büyük kazanç sağlayacaktır.” dedi.

Ticari gayrimenkullerde faiz indirimi beklentisi

Babacan, “2021 yılındaki bir diğer beklentimiz ise ticari gayrimenkul kredilerinin de konut kredilerinde olduğu gibi faiz oranlarının düşürülmesi yönünde adımların atılması olacaktır. Kamu bankaları öncülüğünde, ticari gayrimenkul kredi faiz oranlarının düşürülmesi gayrimenkul sektörüne yeni bir ivme kazandıracak. Bu noktada biz de elimizi taşın altına koyarak, Merkez Ankara Projemizden ofis satın almak isteyen müşterilerimize banka kredisi olmadan Emlak Konut bünyesinde %0.99 kredi oranı ve 96 aya kadar vade seçenekleri sunuyoruz.” dedi.

“Yılın ikinci yarısında yeni lansman çalışmalarına hız vereceğiz”

Merkez Ankara Projesi ile Emlak Konut GYO’nun, Türkiye genelindeki aktif satışta olan tüm projeleri arasında ciro ve satış adedi bakımından 2020 şampiyonu olarak yılı kapattıklarını açıklayan Babacan, “1 milyar 684 milyon 182 bin 593 TL değerinde satış hasılatı ve 1121 adet bağımsız bölüm satış adedi ile 2020’yi açık ara lider bitirdik. Merkez Ankara Projesi, gerek lokasyonu ile gerekse mimarisi ve konseptiyle fark yaratan bir proje oldu.” dedi.

Yılın ikinci yarısında yeni projelerin lansmanını yapmak için çalışmalara hız verdiklerini belirten Babacan, “Ankara’nın en değerli bölgelerinden biri olan Dikmen bölgesinde 1883 adet bağımsız bölüm ve 1+0’dan 6+2’ye kadar farklı tip ve konseptte konutlardan oluşan Next Level markasının devamı niteliğinde olan Next Level Yıldız ve Next Level Vadi Projelerimizi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemde sadece Ankara’nın değil, Türkiye’nin simge binalarına imza atmaya hazırlanıyoruz.” dedi.