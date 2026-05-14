Ailesi yönlendirdi, azmi başarıyı getirdi

Milli cimnastikçi Fatma Rana Gökçe, AA muhabirine, ilk yıllarında artistik cimnastikle ilgilendiğini, daha sonra trampoline geçtiğini söyledi.

Küçük yaşlarından itibaren sporu çok sevdiğini dile getiren Fatma Rana, "İlk yarışmama 9 yaşında katıldım. Takımımızla beraber ilk madalyamı orada aldım. Ondan sonra sürekli dereceler kazanmaya başladım, Türkiye şampiyonluğu, ikinciliği, üçüncülüğü..." ifadesini kullandı.

Geçen yılın başlarında milli takıma seçildiğini ve İtalya'ya gittiklerini anlatan Fatma Rana, "Orada finale kaldım ve 6'ncı oldum. O benim için çok iyi bir tecrübe oldu. Sonra Bulgaristan'a gittik. Orada da takım arkadaşımla senkronda altın madalya kazandık. Bu senenin başında Hollanda'da katıldığımız yarışmada da arkadaşımla senkronda birinci olduk. Daha sonra katıldığımız Avrupa Şampiyonası'nda da ilk 5'e girdik." diye konuştu.

Sporun yanında derslerine de önem verdiğini vurgulayan Fatma Rana, "Sporun, tüm zararlı alışkanlıklardan, özellikle de telefon, tablet gibi teknoloji bağımlılığından uzaklaştırdığını düşünüyorum. Sosyal çevre de kurdum, ardından başarıları getirdi. Ailem de zaten teknoloji ile vakit geçirmekten çok sosyalleşmemi istiyor." dedi.