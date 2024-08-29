53 ilde arsa satışı yapılacak: 24 taksit imkanı var

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile satılacak arsalar için 10-11-12 Eylül 2024 saat 10.30’da Ankara T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda açık artırma düzenlenecek. Arsa satış ihalesine online olarak katılmak isteyenler için internet katılım başvurusu 1 iş günü öncesinde sonlanacak. Arsa satışıyla ilgili detayları ve lotları bu adresden görebilirsiniz. İşte arsaların bulunduğu iller:



