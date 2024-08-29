ARA
DOLAR
34,08
0,08%
DOLAR
EURO
37,94
-0,40%
EURO
GRAM ALTIN
2758,92
0,60%
GRAM ALTIN
BIST 100
9757,16
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • 53 ilde arsa satışı yapılacak: 24 taksit imkanı var

53 ilde arsa satışı yapılacak: 24 taksit imkanı var

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 53 ilde 747 arsayı satışa sunuyor. Yüzde 25 peşin 24 ay vade ve peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanı bulunuyor.

29 Ağustos 2024 | 09:10
Son Güncellenme: 29 Ağustos 2024 | 09:11
53 ilde arsa satışı yapılacak: 24 taksit imkanı var

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre yüzde 25 peşinat ve 24 ay vade ile satılacak arsalar için 10-11-12 Eylül 2024 saat 10.30’da Ankara T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Konferans Salonu ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonunda açık artırma düzenlenecek.  Arsa satış ihalesine online olarak katılmak isteyenler için internet katılım başvurusu 1 iş günü öncesinde sonlanacak. Arsa satışıyla ilgili detayları ve lotları bu adresden görebilirsiniz. İşte arsaların bulunduğu iller: 


 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2758,92 0,6%
  • ALTIN ONS 2517,52 0,51%
  • BIST 100 9757,16 0%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,589 0,003%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34594 -0,15986%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,91 0,5005%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,0843 0,0806%
  • EURO/DOLAR 1,113 0,0881%
  • EURO/TURK LIRASI 37,9364 -0,4022%
  • STERLIN/DOLAR 1,32204 0,23048%
Borsa Haberleri
Piyasalarda gündem yoğun: İşte saat saat takip edilecek veriler
Enerjisa Enerji'den ilk yarı değerlendirmesi
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (28 Ağustos)
Geliri rekor tazeledi, 50 milyar dolarlık hisse geri alımı duyurdu
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Sasa Polyester'den (SASA) 8 milyon lotluk geri alım
TAB Gıda'dan 2. çeyrek değerlendirmesi
Astor Enerji'den ikinci çeyrek değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (28 Ağustos)
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü avansı kararı
SPK'den 1 şirkete bedelli, 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
AHES GYO (AHSGY) ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi: Beklenti ne?
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri
SASA Polyester'den (SASA) geri alım açıklaması: Kaç lot aldı?
GERİ
İLERİ
Piyasalarda gündem yoğun: İşte saat saat takip edilecek veriler
Enerjisa Enerji'den ilk yarı değerlendirmesi
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (28 Ağustos)
Geliri rekor tazeledi, 50 milyar dolarlık hisse geri alımı duyurdu
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 şirket
Sasa Polyester'den (SASA) 8 milyon lotluk geri alım
TAB Gıda'dan 2. çeyrek değerlendirmesi
Astor Enerji'den ikinci çeyrek değerlendirmesi
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (28 Ağustos)
Doğuş Otomotiv'den (DOAS) temettü avansı kararı
SPK'den 1 şirkete bedelli, 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
AHES GYO (AHSGY) ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi: Beklenti ne?
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri
SASA Polyester'den (SASA) geri alım açıklaması: Kaç lot aldı?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL