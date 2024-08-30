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İstanbul'da 119 kamu konutu satışa çıktı: Ödeme şartları...

İstanbul'da 119 adet kamu konutu ihale usülü ile satışa sunuldu. Açıklamada "Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir" denildi.

30 Ağustos 2024 | 13:23
İstanbul'da 119 kamu konutu satışa çıktı: Ödeme şartları...

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre konutlar Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de (Büyük çoğunluğu Bakırköy). Konut satışıyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

Mülkiyeti Hazine'ye ait kamu konutu niteliğindeki taşınmazların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile ilanda belirtilen gün ve saatlerde İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ahmediye Mah. Dr Fahri Atabey Cad. No: 76-78 Üsküdar /İSTANBUL adresinde, İhale Salonunda yapılacaktır.

ÖDEME KOŞULLARI

Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak İl Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacakların nakit olarak yatırmak istedikleri geçici teminat bedelleri, hizmet binamızdaki Muhasebe Müdürlüğü veznesine başvurmak suretiyle yatırılabilir. İlan detayları için tıklayınız.

 



 

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