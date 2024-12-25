6 ilde 415 konut ve 63 işyeri satılıyor

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Ankara, Diyarbakır, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'da 415 konut ve 63 iş yerini satışa sunuyor.

Emlak Müzayede'nin sitesinde yer alan bilgilere göre açık artırma toplantısı, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ve İstanbul Toki Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece) ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet bağlantıları ile 26-27 Aralık 2024 Perşembe-Cuma günleri saat 10.30’da yapılacak. Ödemelerde yüzde 25 peşin ve 60 ay vade seçeneği bulunuyor. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim seçeneği de bulunuyor.