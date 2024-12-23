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TOKİ 47 ilde konut ve işyeri satışı yapacak

TOKİ'den 47 İlde 346 gayrimenkul vadeli, açık artırmayla satışa çıkıyor. İşte konutların bulunduğu iller ve ödeme seçenekleri:

23 Aralık 2024 | 10:28
Son Güncellenme: 23 Aralık 2024 | 11:08
TOKİ 47 ilde konut ve işyeri satışı yapacak

Emlak Müzayede'de yer alan bilgilere göre 47 ilde 346 gayrimenkul müzayede ile satılacak. Müzayede tarihi konutlar için 7; işyerleri için 8 Ocak. Konutlarda yüzde 25 peşin ve 72 ay vade, iş yerlerinde ise yüzde 15 peşin 60 ay vade imkanı bulunuyor. Teklif alma toplantısı Bilkent Otel ve Konferans Merkezi / ANKARA, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Halkalı / İSTANBUL ve İnternet bağlantıları ile 07 Ocak Salı günü saat 10:30’da konutlar; 8 Ocak Çarşamba günü saat 10.30’da işyerleri olacak şekilde yapılacak. Detaylı bilgiye Emlak Müzaye'denin sitesinden ulaşmak mümkün.

KONUT VE İŞYERLERİ HANGİ İLLERDE?

TOKİ'nin sosyal medya hesabından paylaşılan liste şöyle:


 

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