64 ilde 20 bin TOKİ konutu başvuruları bugün başladı: Gelir sınırı yok, ikamet şartı yok

Satışa sunulan 2+1 ve 3+1 planındaki konutlarla ilgili yüz yüze detaylı bilgi almak isteyenler için Ankara'nın Sincan, Bursa'nın Nilüfer, Kahramanmaraş'ın Elbistan, Tekirdağ'ın Çorlu, Malatya'nın Yeşilyurt ve İzmir'in Bayraklı ilçesinde TOKİ tanıtım ofisleri kuruldu. Bu illerdeki vatandaşlar konutlarla ilgili bilgi almak, ödeme planlarını incelemek ve örnek daireleri görmek için TOKİ tanıtım ofislerini ziyaret edebilecek.